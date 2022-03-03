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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكة النايتى ال 7 معالق من المنزل مثل الجاهزة تمامًا بالقوام المظبوط - ثقفني
طريقة تحضير كيكة النايتى من أكثر الوصفات الحلوة التي ستعجب أطفالك و جميع أفراد أسرتك وهذا بسبب طعمها المميز واللذيذ الذي لا يقاوم، ولذلك نقوم دائماً بشراء عبوة النايتي من الخارج، كما يمكنك تحضيرها في المناسبات والاحتفالات وهذا لان شكلها وطعمها مميز جداً، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني طريقة اقتصادية وموفرة جدًا لتحضير كيكة النايتى بأبسط المكونات وأسهل وأسرع الطرق.
مقادير كيكة النايتى
سنقدم لكم طريقة اقتصادية جدًا و موفرة لتحضير أحلى وأطعم كيكة النايتى من المنزل بخطوات بسيطة، المكونات هي:
- 7 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
- 7 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 7 معالق كبيرة من اللبن السائل.
- 3 حبات من البيض.
- 7 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
- رشة من الملح.
(للحشو)
- مربي فراولة بيور
للتزيين
- شيكولاتة مذابة
طريقة تحضير كيكة النايتى
- في البداية نحضر وعاء كبير ونضع 3 حبات من البيض و الفانيليا ونقوم بخفق هذه المكونات مع بعضهم بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- بعد ذلك نضيف السكر ونستمر في ضرب المكونات حتى يصبح لون الخليط أبيض والقوام كريمي.
- بالتدريج على شكل خيط رفيع نقوم بإنزال الزيت مع الاستمرار في الخفق.
- ثم نضيف الحليب أيضا بهذا الشكل على شكل خيط رفيع لكى يتجانس المكونات مع بعضهم.
- في وعاء آخر نخلط الدقيق والبيكنج بودر و رشة الملح ونخلطهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نضيف الدقيق على خليط السوائل بالتدريج مع التقليب بمعلقة ببطئ حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط.
- نأتي بصينية مقاس 40×30 سم مستطيلة ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ونسكب خليط كيكة النايتى.
- نقوم بتسوية وجه الكيك، ثم ندخلها على الرف الأوسط في فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة لمدة من 10 دقائق حتى 15 دقيقة حتى يتم تسويتها وتأخذ لون ذهبي.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم الكيكة من منتصف الصينية قسمين.
- ثم نوزع طبقة من مربى الفراولة أو النوع الذي تفضلينه على جزء من الكيك.
- نقوم بوضع النصف الآخر على طبقة المربى ونساوي الأطراف.
- ثم نقوم بتقطيع كيكة النايتى الى مستطيلات متساوية الحجم.
- بعدها نوزع صوص الشوكولاتة على قطع كيكة النايتى ويقدم الطعام بالصحة والهنا.
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