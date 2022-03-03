طريقة تحضير كيكة النايتى ال 7 معالق من المنزل مثل الجاهزة تمامًا بالقوام المظبوط

طريقة تحضير كيكة النايتى من أكثر الوصفات الحلوة التي ستعجب أطفالك و جميع أفراد أسرتك وهذا بسبب طعمها المميز واللذيذ الذي لا يقاوم، ولذلك نقوم دائماً بشراء عبوة النايتي من الخارج، كما يمكنك تحضيرها في المناسبات والاحتفالات وهذا لان شكلها وطعمها مميز جداً، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني طريقة اقتصادية وموفرة جدًا لتحضير كيكة النايتى بأبسط المكونات وأسهل وأسرع الطرق.

مقادير كيكة النايتى

سنقدم لكم طريقة اقتصادية جدًا و موفرة لتحضير أحلى وأطعم كيكة النايتى من المنزل بخطوات بسيطة، المكونات هي:

7 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

7 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

7 معالق كبيرة من اللبن السائل.

3 حبات من البيض.

7 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

رشة من الملح.

(للحشو)

مربي فراولة بيور

للتزيين

شيكولاتة مذابة

طريقة تحضير كيكة النايتى