نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اولادك بيحبوا البطاطس..تعالي هقولك على طريقة عمل فطيرة البطاطس الاقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت مفيدة وصحيه للأطفال في المقال التالي
طريقة عمل فطيرة البطاطس الاقتصادية ، البطاطس من أشهى الوجبات التي يعشقها الجميع خصوصًا الأطفال، وتتنوع الطرق التي يمكن إعداد البطاطس بها، فقد يتم تحميرها أو سلقها أو عمل صينية أو ما إلى ذلك من طرق معروفة ومعتادة،ولكن وصفة اليوم في إعداد فطيرة البطاطس، هي من ألذ الوصفات التي يجب تجربتها، لأنها تعطي تجربة جديدة ومميزة سيعجب بها كل من يتناولها، كما إنها تصلح كطبق جانبي في العزائم حيث أن مذاقها الرائع سيجعل الجميع يعشقونها.
طريقة عمل فطيرة البطاطس الاقتصادية
سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل فطيرة البطاطس في البيت بمكونات اقتصادية وبطريقة تحضير بسيطة
مكونات وصفة فطيرة البطاطس
مقادير إعداد فطيرة البطاطس هي مقادير سهلة ومتوفرة في كل مطبخ، حيث تستطيعين إعدادها على الفطار أو العشاء في دقائق قليلة وبكل سهولة، فكل ما سوف تحتاجينه هو:
- نصف كيلو بطاطس
- ملح طعام
- معلقة من النشا
- فلفل أسود
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر
- ماء مغلي.
- زيت للقلي
- الحشو حسب التفضيل (جبن موتوريلا- جبن رومي- لحم مفروم)
طريقة تحضير فطيرة البطاطس
- توضع كمية من المياه في إناء على النار وتترك حتى الغليان.
- يتم تقطيع البطاطس إلى مكعبات متساوية وتضع داخل الماء، ثم يوضع عليها رشة صغيرة من ملح الطعام.
- بعد الانتهاء من سلق البطاطس، يتم تصفيتها تمامًا من المياه.
- ثم توضع البطاطس داخل إناء فارغ ويتم هرسها بنسبة متوسطة حتى تصبح متجانسة.
- ثم يتم وضع التوابل على البطاطس من ملح وفلفل أسود وزعتر بري، ثم يوضع عليه معلقة كبيرة من النشا ويتم تقليبهم معاً جيداً حتى تصبح مثل العجينة المتجانسة.
- يتم تشكيل العجين إلى دوائر بحجم متوسط، ثم يوضع بداخلها الحشو حسب التفضيل سواء كان جبن أو خضروات أو لحم مفروم أو ما إلى ذلك، أو تترك بدون حشو نهائي.
- توضع كرات البطاطس داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك.
- ثم يوضع مقدرا قليل من الزيت على نار متوسطة، ثم توضع به فطائر البطاطس وتقلب على الجانبين حتى نصل إلى اللون الذهبي المفضل.
- يتم إخراجها من النار ووضعها على مصفاة للتخلص من الزيت الزائد.
- ثم تقدم ساخنة ويوضع بجانبها إي إضافات أخرى محببة.
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