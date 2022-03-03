كنز في بيتك داخل عصيان الباميه أغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي شوفي عملت أي مش هتخطر على بالك

كنز في بيتك داخل عصيان الباميه وانتي لا تعلم ، البامية من الخضروات التي لها العديد من الفوائد للبشرة والجسم والشعر, حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر التي تغذي الشعر والجسم, ودائما ما يتم القاء عصيان البامية عند طهيها ولكن مالا يعرفه الكثير من ان هذه العصيان كنز طبيعي يمكن استخدامه في عمل كرياتين طبيعي أمن على الشعر ولا يسبب اي اضرار على الشعر مثل الكرياتين الذي يتم فرد الشعر به في صالونات التجميل, ويساعد في فرد الشعر مهما كانت درجة تجعدة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل كرياتين طبيعي من عصيان البامية بسهولة.

طريقة عمل كرياتين طبيعي بعصيان البامية لفرد الشعر

عصيان البامية من المكونات التي تحتوي على مواد فعالة في التخلص من تجعد الشعر وفرد الشعر بشكل فعال, حيث تحتوي على مواد تعمل على تغليف الشعر ويساعده في البقاء مفرود وناعم, كما انها تغذي الشعر وتساعد قي تقوية بصيلات الشعر وتقليل التساقط, وتعمل على علاج تقصف الشعر والذي يعد من اكثر مشاكل الشعر التي من الصعب جدا علاجها, ويمكن عمل الكرياتين الطبيعي للشعر من عصيان البامية بالخطوات التالية:-

يتم نزع عصيان البامية من الثمرة وتغسل جيدا وتوضع في حلة ويوضع عليها كوب من الماء وبعد ذلك تترك على النار حتى يغلي الخليط ويتم التخلص من كل الماء.

توضع عصيان البامية في الخلاط ويتم خلطها لمدة ربع ساعة حتى يتحول القوام الي كريم ولا يحتوي على اي تكتلات.

يضاف الي الخليط معلقة من زيت الزيتون ومعلقة من زيت جوز الهند.

يوضع الخليط على الشعر ولكن يجب غسل الشعر جيدا والتخلص من اي زيوت موجودة به حتى يتمسك الخليط على الشعر ويفرده جيدا.

يترك الخليط على الشعر ساعتين مع تغطيه الشعر بكيس بلاستيك ويترك ساعة دون التغطيه وبعد ذلك يتم تنظيف الشعر.

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