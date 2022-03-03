يعتبر الكعك الكوري الملتوي من أسهل المعجنات اللذيذة المذاق والمميزة بشكل حلزوني جميل يجذب الأطفال، وهو من الكعك المعروف في كوريا ويتمتع بقوام خفيف وطعم رائع، ويقدم كطبق للتحلية بجانب الشاي أو كإفطار خفيف للأطفال في أيام الدراسة، ويتم تحضيره بدون فرن وبطريقة سهلة ومكونات غير مكلفة، كما أنه من الحلويات المناسبة للتقديم للضيوف في شهر رمضان الكريم والأعياد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، على أسهل طريقة لعمل الكعك الكوري الملتوي بدون فرن وبمكونات من مطبخك.

مكونات الكعك الكوري الملتوي

تتوفر مكونات الكعك الكوري الملتوي في المنزل فهي بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة سكر.

بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

زيت غزير للقلي.

للتزيين

سكر + قرفة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكعك الكوري الملتوي بالخطوات التالية:-

في إناء على النار نضع ملعقتين كبيرتين من الزبدة وتترك لتذوب تماماً ثم نطفئ النار ونضيف كوب من الحليب وملعقتين كبيرتين من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة والبيضة ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من الدقيق بالتدريج ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نقوم بعجن العجينة مرة ثانية لنخرج منها الهواء ثم تترك لتختمر لمدة 45 دقيقة حتى يتضاعف حجمها. نضغط على العجينة ونفرغ منها الهواء ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم على سطح مرشوش بقليل من الدقيق وتغطي وتترك جانباً. ثم نفرد كرات العجين على شكل حبل طويل ونلفه حول نفسه مثل الضفيرة ونترك الكعك يختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمه. نقوم بتسخين الزيت ثم نقلي الكعك على نار متوسطة في زيت غزير ونقلب على الجهتين حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي. نخرج الكعك ويزين بالقليل من السكر والقرفة ويوضع في طبق التقديم ثم يقدم بألف صحة وعافية.

نصائح لنجاح عمل الكعك الكوري