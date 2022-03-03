أوعي تشرية من برة تاني..هقولك على سر عمل لانشون الدجاج واللحم في البيت بطريقة اقتصادية مفيد وصحي للأطفال

سر عمل لانشون الدجاج واللحم في البيت بطريقة اقتصادية مفيد وصحي للأطفال، اللانشون من المواد الغذائية التي يتناولها الكثير من الناس ويعتبر من أساسيات السندوتشات للطلاب في المدارس وفي وجبات الإفطار ولا يمنع ذلك ضرره الذي يصيب الكثير ولذلك تفضل السيدات عمله في المنزل ليكون أكثر أمانًا وإليكم طريقة اللانشون بالفراخ واللحمة باستخدام مكونات بسيطة.

سر عمل لانشون الدجاج واللحم في البيت

سوف نقد لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير لانشون الدجاج واللحم في البيت بمكونات سهله وبسيطة

طريقة عمل دجاج لانشون الدجاج في البيت

سوف نقدم لكم طريقة عمل لانشون الدجاج في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة

المكونات المستخدمة لعمل لانشون الفراخ

نصف كيلو صدور فراخ.

ملعقتين من الدقيق.

ربع كوب زيت.

ملعقة ملح وفلفل أسود.

وملعقة عسل أبيض.

عدد اثنين بيضة.

ملعقة بابريكا.

بصل وثوم بودر.

شرائح زيتون.

طريقة تحضير لانشون الفراخ في البيت

نضع صدور الفراخ في الكبة مع التوابل و نفرم الفراخ جيدًا.

نضيف إلى الفراخ الزيت والعسل والبيض ونستمر في عجن المكونات.

نقوم بإضافة الدقيق ونخلط المكونات جيدًا.

نحضر ورق زبدة ونضع المكونات عليها وبداخلها شرائح الزيتون.

نقوم بلف الورق في شكل رول ونغلفه جيدًا.

نحضر وعاء به كمية من الماء ونضع رول الخليط بها ونضعه على النار.

نترك الوعاء على النار لمدة ساعة ثم نرفع الرول من النار ونتركه يبرد ونضعه في الثلاجة ثم يقطع.

وبالتالي قد تم تحضير اللانشون بطريقة سهله وبسيطة .

طريقة عمل لانشون اللحمة

سوف نقدم لكم طريقة عمل لانشون اللحمة في البيت بطريقة اقتصادية

مكونات عمل لانشون الحمة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

عدد اثنين بيضة.

بياض بيض.

ملعقة بصل بودر وتوم بودر.

ملعقتين بابريكا.

ملعقة ملح.

وملعقة فلفل أسود.

طريقة تحضير لانشون اللحم في البيت بطريقة