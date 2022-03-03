معجزة ربانية كريم قشور البرتقال والنشا السحري في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يعتبر كريم قشور البرتقال والنشا من الكريمات الطبيعية الخارقة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ويعطي نتائج من أول استعمال، كما يعمل بفعالية كبيرة في حماية البشرة من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة، بفضل احتوائه على المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجلد وتحافظ عليه، وهو رائع للغاية في تفتيح المناطق الداكنة والتصبغات الجلدية، كما يعمل على إزالة الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة التي تسبب البثور والحبوب السوداء، ويزيل الخطوط الرفيعة نهائيًا مما يجعل بشرتك أكثر نضارة وحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم قشور البرتقال والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات كريم قشور البرتقال والنشا السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

ملعقة كبيرة من مطحون قشور البرتقال الناعم.

ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم قشور البرتقال والنشا السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بإضافة ماء الورد، والعسل للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يدخل الكريم داخل المسام الواسعة. نترك الكريم على الوجه لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد، وسوف تلاحظين نتائج الكريم على وجهك من أول استعمال. يفضل المداومة على استخدام الكريم حتى نجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية وخالية من التجاعيد نهائيًا.

فوائد كريم قشور البرتقال والنشا السحري للبشرة

توجد فوائد متعددة سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-