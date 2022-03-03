ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك

الخيار من الخضروات التي تحتوي على بعض الفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة لذلك فهي تساعد على تغذية البشرة بشكل عميق وعندما ‏يتم استخدام الخيار مع أحد المكونات الأخرى فاننا نحصل على العديد من الفوائد ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد وصفات التفتيح التي يتم استخدامها من خلال الخيار وسنتحدث أيضًا ‏عن طريقة إعداد هذا الخليط والمكونات الأخرى التي نحتاج إليها حتى نستطيع ‏إعداد خلطة الخيار التي تستخدم في تفتيح البشرة فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات وطريقة استخدام هذه الوصفة والفوائد التي يمكن الحصول عليها منها.

‏مكونات وصفة الخيار للتبييض

فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي يمكن الحصول عليها حتى نستطيع تبيض تفتيح البشرة وهذه المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إداد هذا الخليط ليست مكونات كثيرة ولكنها تعتمد على طريقة استخدام هذه المكونات والمكونات التي نحتاج إليها هي:

نحتاج إلى أربع حبات من الخيار المهروسة

كوب من الماء المغلي

الصابون المبشور

طريقة إعداد خلطة الخيار والصابون لحل مشاكل البشرة

فيما يلي سنتحدث عن احد الوصفات التي تساعد على حل العديد من المشاكل التي تعاني منها البشرية و أبرز هذه المشاكل هي مشكلة البقع الداكنة لأن هذه الوصفة تساعد على تفتيح البشرة بشكل عام يكون يتم استخدام وإعداد هذه الوصفة بالطريقة التالية:

نحضر قدر كبير يحتوي على الماء المغلي نضع في الخيار حتى يصبح لين ويمكن كهرس الخيار بسهولة بعد ذلك نضيف إلى الماء الصابون المبشور.

بعد ذلك يذوب الخيار ‏والصابون داخل الماء نضع هذا الخليط داخل أحد المكعبات التي تشبه مكعبات الثلج حتى يصبح لدينا مكعبات من خليط الصابون والخيار بعد ذلك يتم تدليك البشرة باستخدام هذه المكعبات يوميا حتى نحصل على نتيجة.‏

يساعد هذا الخليط على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تعاني منها البشرية كما انه يساعد على التخلص من التجاعيد التي تظهر قبل التقدم في العمر.

يساعد خليط الخيار والصابون أيضا على ترطيب البشرة بشكل عميق ‏لذلك فهو مناسب جدا للبشرة الجافة.

خلطة كريم الارز والنشا لتبيض البشره

يمكن استعمال خلطة سحرية في منزلك سيدتي حتي تحصلين على بشرة بيضاء وناصعة البياض باستغمال خلطة سحرية هي كريم الارز الكوري وايضا كريم النشا قومي بوضع ملعقتين من النشا مع ملعقتين مو الأرز ثم قومي بوضع كوب مغلي وضعي الأرز والنشا ثم قومي بتركهم ربع ساعة وضعي الخليط على بشرتك وسوف تحصلين على بشرة بيضاء خارقة الجمال من أول استعتا