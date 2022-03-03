نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصاحبات البشرة الخمرية.. صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه للون بني غزالي ساحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلجأ الكثير من النساء إلى صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه لما لها من فوائد متعددة للشعر وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تمنع التهاب فروة الرأس وتمنع ظهور القشرة وتمنع تساقط الشعر و تعطي الشعر النعومة والحيوية، وفي نفس الوقت تعطيه اللون البني اللامع الجميل بدون الحاجة إلى استخدام المواد الكيماوية الضارة.

صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه

يوجد طرق كثيرة ومتعددة لصبغ الشعر بهم وسوف يمكنكم التعرف على بعض هذه الطرق من خلال متابعة المقال.

صبغ الشعر بني بالقهوة

بأقل المكونات والخطوات البسيطة يمكنكم الحصول على شعر بني من خلال استخدام القهوة وذلك كالآتي:

المكونات

كوبان من الكريم المرطب للشعر والمعتاد استخدامه.

كوب من القهوة المحضرة للتناول لكن تكون ثقيلة ويفضل أن تكون اسبريسو.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

طريقة التطبيق والاستخدام

يتم إحضار وعاء نظيف ويوضع فيه جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

يتم تطبيق الصبغة على الشعر وتوزع جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر بدون شامبو، ويفضل عدم استخدام الشامبو إلا بعد ثبات الصبغة.

يتم الحصول على لون بني لامع.

صبغ الشعر بني فاتح بالنسكافيه

يمكن إضافة بعض المكونات الطبيعية مع النسكافيه للحصول على الشعر البني الفاتح بأقل تكلفة وذلك كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

عدد 2 بيض.

كوب واحد من زيت الزيتون.

2 قطعة من الأكسجين.

طريقة التطبيق والاستخدام

تخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء نظيف.

يوضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المخصص للشعر المصبوغ.

يتم الحصول على اللون البني الفاتح والذي سوف يستمر على الشعر لمدة شهر كامل.

في نهاية مقال صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه ذكرنا أكثر من طريقة يمكن من خلالها صبغ الشعر باللون البني سواء بالقهوة أو النسكافيه، وذكرنا بعض المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها والخطوات الصحيحة بشكل دقيق للحصول على نتائج ناجحة.