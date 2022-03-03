لوجبة إقتصادية اعملي كفتة العدس الشهية بسرعة رهيبة في المنزل

تعد كفتة العدس الشهية من الأطباق الصحية والمميزة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم العدس بطريقة مميزة ورائعة ومختلفة، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي العدس والبصل والطماطم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل وهي العدس والبصل والبرغل ويعرف عن العدس بفوائده الكثير للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كفتة العدس الشهية في المنزل.

مقادير عمل كفتة العدس الشهية

تحتوي كفتة العدس الشهية على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من العدس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البصل المفروم.

بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

كوب من البرغل.

ملعقتان من زيت الزيتون.

رشة من البابريكا.

صلصة طماطم.

نصف كوب من البصل الأخضر المفروم.

فلفل أسود مطحون.

للتغليف

حبة من البيض.

بقسماط مطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كفتة العدس الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء ونقوم بسلق العدس لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نقوم بإضافة البرغل. بعد ذلك نترك الخليط يغلي لمدة لا تقل عن دقيقتين ثم نرفعه ونصفيه جيداً من الماء. ثم نقوم بتسخين الزيت على النار ونقلب به البصل حتى يذبل، ثم نقوم بإضافة صلصة الطماطم ونتركها حتى تتسبك. بعد ذلك نحضر وعاء ونخلط به العدس مع الصلصة والبصل الأخضر والبقدونس المفروم لنقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الملح مع رشة من الفلفل الأسود والكمون ونستمر بالعجن حتى تتداخل المكونات وتتجانس بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بتشكيلها على هيئة أصابع ثم نغلفها بالبيض والبقسماط ونقليها بالزيت، ثم نخرجها على أوراق المطبخ حتى تمتص الزيت. ثم نضع الكفتة على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بجانب السلطات والكاتشب والمايونيز، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كفتة بالعدس لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد العدس على الجسم

هناك عدة فوائد للعدس على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-