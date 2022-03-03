اصنعي بنفسك فطيرة الدجاج اللذيذة بطعم لذيذ ومذاق رائع أحلى من المطاعم

فطيرة الدجاج ، من الأكلات سريعة التحضير وتتميز بطعمها الشهي ورائحتها الجميلة وشكلها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وكثير من الأطفال يفضلون تناول الأطعمة السريعة ويقبلون على شرائها، فيجب على كل أم إعداد بعض الاكلات السريعة للأطفال لكي تضمني السلامة والنظافة، كما يوجد للفطائر أنواع كثير تسطيع الأمهات تحضيرها بكل سهولة مثل فطيرة التفاح، وفطائر الجبنة، وفطائر، العجوة، وفطائر اللحمة، وفطائر القرنبيط، وفطائر البطاطس المسلوقة وكلها أكلات جميلة وطيبة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطيرة الدجاج اللذيذة أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات فطيرة الدجاج اللذيذة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

ورشه صغيرة من الملح.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزبدة

الحشو

ثلاث ملاعق كبيرة من الجزر المبشور.

نصف كوب من الفلفل الرومي المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

رشة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

توابل وبهارات حسب الرغبة.

طبق صغير من شرائح الدجاج المسلوقة.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير فطيرة الدجاج اللذيذة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به جميع المكونات ونعجنهم جيداً حتى يتجانس الخليط وتتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة. نحضر وعاء ونضع به ملعقة صغيرة من الزيت، ثم نقوم بوضع العجينة داخل الوعاء ونتركها لمدة ساعة كاملة حتى تختمر جيداً. بعد ذلك نقوم بتحضير الحشو، نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بإضافة البصل والفلفل ونقلبهم مع بعض حتى يصبح لون البصل ذهبي، ثم نقوم بإضافة شرائح الدجاج المسلوقة ونقلب حتى يتجانس الخليط. نقوم بإضافة الجزر المبشور ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، نقوم بإضافة الصلصة للخليط والبهارات والتوابل ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نحضر العجينة بعد أن تختمر تماماً، ونفردها على شكل دائرة سميكة الحجم. نقوم بوضع الحشو في منتصف الدائرة، ثم نغلق الأطراف على الحشو جيداً، نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت ونضع الفطير داخل الصينية. نقوم بالضغط على الفطيرة بواسطة اليد حتى تصبح مثل القرص تماماً، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي جميل، ثم نخرجها من الفرن وضعها على طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل فطيرة الدجاج اللذيذة

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على فطيرة شهية وهى كالتالي:-