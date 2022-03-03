وصفة بسيطة لإعداد كوب الذرة بالكثير من الأطعمة

وصفة بسيطة لإعداد كوب الذرة، من المعروف أن الذرة تمتاز بحب الكثير من الأشخاص والأطفال أيضا خاصة في فصل الشتاء على الرغم من اختلاف طرق تقديمها.

وصفة بسيطة لإعداد كوب الذرة

حبوب الذرة تعتبر من الحبوب المفيدة لصحة الإنسان وذلك لأنها تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة على سبيل المثال الكربوهيدرات وهي تمد الجسم بالطاقة وتجعله يشعر بالدفئ.

لذلك ينصح الأطباء بالاهتمام بتناول حبوب الذرة والمحاصيل النباتية، وينصح أيضا لمن يعانون النحافة لأنه يعمل على زيادة الوزن سريعا.

طريقة عمل الذرة بالزبدة والبهارات

من الممكن أن تقدم مشوية أو مسلوقة ومن الممكن تقدم سلطة أو من ضمن مكونات السلطة، وفيما يلي نوضح طريق إعداد كوب الذرة.

مكونات كوب الذرة بالبهارات‏‏

علبة ذرة. ربع معلقة كبيرة فلفل أحمر. ثلاث معالق زبدة. ربع معلقة فلفل أسود مطحون. عصير ثمرة ليمونة واحدة. ربع معلقة صغيرة ملح.

تحضير كوب الذرة بالبهارات

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به الذرة بعد أن يصفي من الماء.

نضيف الزبدة والتوابل ويقلب الخليط لمدة خمس دقائق حتى تذاب الزبدة تماما.

نقوم بسكب الذرة بطبق التقديم ويقدم بجانب عصير الليمون.

وصفة إعداد كوب الذرة بالزبدة والليمون

مكونات كوب الذرة بالزبدة والليمون

كيس من الذرة الصفراء المجمدة. ربع معلقة صغيرة ملح. كوب ماء. ربع معلقة صغيرة فلفل أسود. معلقة كبيرة زبدة. عصير ثمرة ليمون واحدة.

تحضير كوب الذرة بالزبدة والليمون

نقوم بغسل الذرة ويسلق جيدا.

نقوم بإضافة الفلفل الأسود والليمون والملح والزبدة ويقلب جيدا.

نضيف الذرة للخليط ويقدم في كوب ويزين بشرائح الليمون

طريقة عمل الذرة بالزبدة والملح

مكونات الذرة بالملح والزبدة

ثلاث أكواز من الذرة. ستة معالق كبيرة من الزبدة. ثلاثة أكواب ماء مغلي. معلقتين كبيرة سكر. معلقة صغير ملح. معلقة كبيرة ليمون.

طريقة الإعداد