طريقة عمل ميني بيتزا للأطفال خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة

تعتبر ميني بيتزا من أجمل الأطعمة السريعة التي يقبل على تناولها الصغار والكبار، وتستطيع الأمهات صناعتها في البيت بدل من شرائها من المطاعم بأسعار غالية الثمن، ومكوناتها بسيطة توجد في كل منزل، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وهى من الأكلات التي يعشقها الأطفال ويرغبون في تناولها بشكل يومي لأنها تمتلك طعم مميز ورائحة جميلة تجذب الناس إليها، كما تتميز بشكلها الجميل عند وضع الخضروات عليها، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ميني بيتزا للأطفال أحلى وجبة تقدميها على العشاء، بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل ميني بيتزا

تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشه صغيرة من الملح.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ماء دافئ للعجن.

حشوة البيتزا

تحتوي مكونات ميني بيتزا على بعض المواد المتوفرة في كل بيت وهى كما يلي:-

طبق صغير من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

طبق صغير من الزيتون الأسود المقطع مكعبات.

كوب كبير من الجبنة الموزريلا.

كوب من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ميني بيتزا بالمنزل بمقادير ناجحة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر بوله متوسطة الحجم ونضع بها الدقيق، والخميرة، السكر، والملح، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الزيت ونقلب حتى يصبح الخليط متجانس، ثم نقوم بإضافة الحليب ونعجن جيدًا حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. يمكن إضافة الماء إذا لاحظنا أن العجينة طرية، بعد ذلك نغطي العجين ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمه. نحضر صينية كبيرة الحجم وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بتشكيل العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نرص الكرات على الصينية ونتركها حتى ترتاح. نقوم بالضغط على كرات العجين حتى تصبح مثل الدائرة، بعد ذلك نقوم بعمل فتحات صغيرة بواسطة شوكة الطعام، ثم نحضر صلصة الطماطم وندهن وجه الفطائر بها. بعد ذلك نقوم بخلط الفلفل الرومي مع الزيتون الأسود ونقلبهم جيدًا، ثم نقوم برش الخليط على الصلصة، ثم ندخل الفطائر الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم نخرج الصينية من الفرن ونضع الجبنة الموزريلا على وجه الميني بيتزا. نعيد إدخال الصينية الفرن مرة أخرى ونتركها لمدة ثلاث دقائق، ثم نخرجها ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل ميني بيتزا بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-