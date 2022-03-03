لبياض ملفت ودائم.. كريم بانثينول مع القهوة وسر ماسك التفتيح الفوري الرهيب

كريم بانثينول مع القهوة، في هذه المقالة سنتحدث عن أسهل وأسرع الوصفات التي لا تأخذ وقت أو مجهود، ويوجد أشخاص تعملها بالقهوة، ويوجد أشخاص تعملها بدون قهوة، وتقدم مفعول بأقرب وقت ممكن، ومعظم مكوناتها تكون موجودة بالمنزل ونتائج شديدة الفاعلية.

كريم بانثينول مع القهوة

المكونات

معلقة من النشا.

معلقة من القهوة.

كمية من ماء الورد.

معلقة واحدة من زيت جونسون.

كمية من زيت الزيتون.

كمية من زيت اللوز.

معلقة من كريم بانثينول.

واحدة من الطماطم.

ماسك التفتيح السريع

تحضير إناء لخلط المكونات.

إضافة معلقة من النشا.

ثم إضافة معلقة من القهوة.

إضافة كمية من ماء الورد.

وبعد ذلك إضافة كمية من زيت زيتون.

إضافة معلقة واحدة من زيت جونسون.

ثم إضافة كمية من زيت اللوز.

إضافة معلقة من كريم بانثينول.

وبعد ذلك تقليب المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بتقطيع واحدة من الطماطم.

ثم إضافة الطماطم علي النشا.

ونقوم بدهان الوجه بالطماطم والنشا.

وبعد ذلك إضافة الخليط علي الوجه.

نترك الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسيل الوجه جيداً بالماء.

نقوم بعمل هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد.

فوائد كريم بانثينول

يساعد هذا الكريم في ترطيب الوجه.

يساعد في تدفقه الخلايا علي الوجه.

ويساعد علي حماية الجلد.

يساعد في إخفاء آلام الجروح.

وهو يساعد في ترطيب الجلد.

يساعد في معالجة الالتهابات الجلدية.

يدخل هذا الكريم في العديد من الوصفات التجميلية.

يقوم بتنعيم البشرة.

يساعد هذا الكريم بتجديد الخلايا في البشرة.

يساعد في حماية البشرة من التلف و التجاعيد.

ويساعد هذا الكريم في زيادة الكولاجين في الجلد.

ويساعد هذا الكريم في زيادة الكولاجين في الجلد. يساعد في إخفاء علامات الكبر أو الشيخوخة.

يقوم هذا الكريم بإزالة أي رؤوس سوداء في البشرة أو الجسم.

في هذه المقالة تحدثنا عن كريم بانثينول مع القهوة، وتحدثنا عن طريقة عمل ماسك تفتيح قوي، وتحدثنا عن فوائد الكريم للبشرة والشعر، وعرفنا وصفة منزلية سهلة وبسيطة تفتح البشرة وترطبها بعمق دون الحاجة إلى مستحضرات التجميل الباهظة الثمن.