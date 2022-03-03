نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين جميلتين.. وصفة لعلاج تجاعيد اليدين وشدهما وتنعيمهما سيسألكِ الجميع عن السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة التجاعيد التي تظهر بسبب إما إهمال العناية باليدين أو بسبب الشيخوخة مما يجعلهم يبحثون عن وصفة لعلاج تجاعيد اليدين بطرق طبيعية، وذلك بدلاً من استخدام الكريمات التي من الممكن أن تؤدي إلى تلف خلايا الجلد، وإليك من خلال المقال أسهل الطرق وأبسطها وبمكونات متوفرة لديك في منزلك.

وصفة لعلاج تجاعيد اليدين

يمكنك التخلص من التجاعيد الموجودة باليدين بكل سهولة وبمكونات بسيطة، والتي سوف نعرضها عليكم.

زبدة الشيا للتخلص من تجاعيد اليدين

يمكنك التخلص من تجاعيد اليدين وتبيضهم باستخدام زبدة الشيا بكل سهولة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة إلا ربع من زيت جوز الهند.

وملعقة إلا ربع من شمع العسل.

ثلاث نقاط من فيتامين ه‍.

وثلاث نقاط من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

أولا في طبق من المعدن قومي بوضع شمع العسل على نار هادئة حتى يذوب تماماً.

بعد ذلك قومي بوضع زيت جوز الهند عليه.

ثم أضيفي زبدة الشيا إليهم، وقلبي حتى يذوب المكونات جيداً.

بعد ذلك ضعي عليهم زيت اللافندر وفيتامين ه‍.

ثم قلبي المكونات جيداً وضعيها في زجاجة معقمة بعد أن يبرد الخليط.

بعد ذلك ضعي الخليط على يديك وادهني جيداً.

ثم اتركيه لمدة خمسة دقائق، ثم قومي بغسله بالماء الدافئ.

بعد ذلك كرري ذلك يومياً.

شد اليدين المجعدة

إليك أفضل وصفات لتجاعيد واسمرار اليدين، والتي يمكنك استخدامها بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام.

وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الفريش.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير

أولا قومي بوضع ملح الطعام في طبق من البلاستيك.

بعد ذلك أضيفي إليه الليمون المعصور إلى الملح.

ثم قلبي الخليط جيداً.

بعد ذلك ضعي عليهم الجلسرين.

ثم قلبي الخليط جيداً.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على يديك لمدة ربع ساعة.

ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ.

بعد ذلك كرري الوصفة كل يوم.

في نهاية المقال قد نكون عرضنا وصفة لعلاج تجاعيد اليدين بكل سهولة حيث عرضنا طريقة زبدة الشيا، وطريقة الملح والليمون، حيث ستجدين جميع المكونات متوفرة لديك في المنزل وذلك بدلاً من شراء الكريمات من الصيدليات، فقومي بتحضيرها بيدك حتى تحصلي على نعومة فائقة وجلد مشدود.