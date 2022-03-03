اصنعي بنفسك الحواوشي المقرمش بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم

الحواوشي ، من الأكلات الجميلة التي تتميز برائحتها وطعمها الطيب ومذاقها الرائع الذي يجذب الناس إليها ، وهو من أشهر الأكلات الشعبية الغنية عن التعريف ، ويعرف بخلطة السرية التي يعشقها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، ومكوناته بسيطة تساعدنا على عمل وجبة خفيفة وسريعة بكل سهولة، كما يمتلك بعض السعرات الحرارية التي تعطي الطاقة والحيوية ، وتمنح المعدة الشعور بالشبع والامتلاء طول اليوم، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الحواوشي المقرمش بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات عمل الحواوشي المقرمش

يحتوي على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

خبز طازج للحشو.

قطعة صغيرة من الدهن المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

شطة حمراء حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير الحواوشي المقرمش بطعم لذيذ أحلى من المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة متوسطة الحجم ونضع بها جميع المكونات ونعجن جيداً مع بعض حتى تصبح مثل العجينة تماماً. نغطي عجينة اللحمة بكيس من البلاستيك، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. نحضر الخبز البلدي ونقوم بتنظيفه جيداً من نخالة القمح، ثم نقوم بعمل فتحة صغيرة في أطراف الخبز حتى يتم الحشو منها. نخرج العجينة من الثلاجة ونشكلها على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضع الكرات داخل الخبز. نفرد كرات اللحمة جيداً حتى يمتلئ الخبز تماماً، ثم نقوم بدهن الخبز بقليل من الزيت، ثم نقوم برصه على صينية كبيرة. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً ، ثم نهدئ النار قليل ونضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج صينية الحواوشي من الفرن، ثم نقوم برصه على طبق التقديم بجانب سلطة الطحينة والمخللات وبألف صحة وهنا.

سر نجاح الحواوشي بالمنزل

توجد بعض الأسرار البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على وجبة عشاء شهية وهى كالتالي:-