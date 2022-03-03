نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات المنزلية السهلة والبسيطة وقليلة التكلفة للعناية بالبشرة من أجل لبشرة صحية ﻻمعة ناعمة وجمال مبهرونتيجة مذهلة وﻻ أروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة روتين العناية بالبشرة، تتعرض البشرة لكثير من المشاكل كل يوم وذلك بسبب تعرضها للشمس واﻷتربة ودرجات الحرارة وما يطرأ على الطقس من رطوبة وجفاف، إضافة إلى بعض اﻷخطاء لبشرية من إستخدام منتجات كيماوية رخيصة تسبب من المشاكل أكثر مما تفيد، ومن هنا كان من الضروري اتباع روتين للعناية بالبشرة للتمتع ببشرة صافية، خالية من أي عيوب أو شوائب وبدون آثار جانبية، والروتين هو عبارة عن بعض الخطوات المتسلسلة التي يتم اتباعها بشكل يومي ﻹزالة اﻵثار الضارة للعوامل التى سبق ذكرها وللحصول على بشرة بصحة جيدة طوال أيام الشهر، وسنوضح من خلال هذا المقال عن خطوات الروتين اليومي للعناية بالبشرة.

الخطوة الأولى

أول خطوة للعناية بالبشرة هي تنظيف البشرة بشكل يومي صباحًا ومساءً، ويفضل استخدام أحد أنواع الغسول المناسب لكل بشرة، وذلك للتخلص من أي شوائب، أو أتربة، أو مكياج، للحصول على بشرة جافة ومشدودة.

الخطوة الثانية

يفضل استخدام قطعة قطن طبى واﻷفضل إستخدام رقعات إزالة المكياج القطنية والمتوفرة فى الصيدليات والماركات الكبيرة، يتم وضع كمية من التونر عليها، ومسح البشرة بها، وذلك حتى يتم التخلص من أي خلايا ميتة بالبشرة، أو زيوت زائدة بها، ويساعد التونر بشكل كبير في تنشيط البشرة وتحفيزها، ويحدث ذلك بصورة أفضل عند احتواء التونر على مواد تساعد في قبض المسام، ويمكن أيضًا استخدام مشروب البابونج المغلى بدون إضافة سكر حيث يساعد بشكل كبير في تهدئه البشرة، ويفضل القيام بتلك الخطوة قبل النوم لإزالة أي أثار مكياج على البشرة.

الخطوة الثالثة

لإعطاء البشرة المزيد من الرعاية التي تحتاج إليها يمكن إضافة السيروم إلى البشرة في الوقت المتاح لديك.

الخطوة الرابعة

أهم خطوة في أي روتين يومي خاص بالعناية بالبشرة هي الترطيب، حيث يساعد هذا الترطيب في حماية البشرة من أن تفقد رطوبتها و يحدث أن تفقد البشرة رطوبتها بالفعل بفعل العوامل الجوية وأشعة الشمس الضارة، كما يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها، ولكن من الضروري إختيار نوع مرطب يحتوي على الفيتامينات والجلسرين، حيث أن الأنواع الرديئة من المرطبات تتسبب في حدوث شد للبشرة وجفاف بها.