لتغطية مثالية.. صبغة طبيعية للشيب مجربة بدون كيماويات حتى لو كان الشعر كله أبيض

صبغة طبيعية للشيب مجربة، في هذه المقالة موضوع من الموضوعات المنتشرة جداً والمهمة والطرق التي يستخدمها الأشخاص في صبغ الشعر طبيعية ولا تضر الشعر، كل أم وكل أب والأجداد جربوا كل هذه الوصفات ونصحو أبنائهم أن يجربوها، فهي من الوصفات التي لا تجعل الشعر يتساقط وتحافظ عليه ويكون اللون ثابت، عكس الصبغات الكيميائية التي لا يكون لونها ثابت أسبوعين ويبدأ اللون أن يختفي، وله أضرار على الشعر.

صبغة طبيعية للشيب مجربة

صبغة الشاي الأسود للشيب

المكونات

كوب من المياه.

معلقتين من الشاي الأسود.

ملعقة من عرق الحناء، متواجد عند العطار.

الطريقة

يتم غلي المكونات في كوبين من الماء.

يقسم الشعر خصل.

يوزع المزيج على الشعر، وبعدها بساعتين يغسل الشعر.

صبغة إكليل الجبل والمرمرية

المكونات

نصف كوب من إكليل الجبل.

نصف كوب من المرمرية.

٢ كوب من المياه.

الطريقة

في الغلاية وضع المياه والمرمرية وإكليل الجبل.

وبعد أن يغلوا مع بعضهم تماماً تغلق النار.

أول شيء غسل الشعر بشامبو جيد للشعر.

ويشطف الشعر بمياه دافئة.

وتصفي المياه من إكليل الجبل والمرمرية.

ويشطف الشعر بها تماماً.

هذه الطريقة يتم عملها مرة كل أسبوع.

إكليل الجبل يجعل رائحة الشعر رائعة.

والمرمرية تجعل لون الشعر ثابت، ولا يتغير بسهولة.

صبغة طبيعية لإخفاء الشيب

المكونات

كوبان من المياه.

أربع معالق من الكركديه.

معلقتين كبيرة من الشاي الأسود.

معلقتين كبيرة من المرمرية.

٦ معالق كبيرة من الحنة.

معلقتين كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من زيت الخروع.

ثلاثة معالق كبيرة من العسل.

معلقة كبيرة من زيت اللوز.

بيضة واحدة.

معلقتين كبيرة من القهوة.

نصف علبة الزبادي.

الطريقة

على الغلاية وضع المياه والكركديه والمرمرية عن والشاي.

وبعد أن يغلوا تماماً، تغلق النار بعد نصف ساعة.

وتصفيه المكونات من المياه.

وفي طبق واسع وضع الحنة وزيت الزيتون وزيت الخروع.

وزيت اللوز والبيضة والعسل والزبادي مع بعضهم.

وتقليبهم مع بعضهم جيداً.

وتقليب المكونات بمياه الكركديه، وبعدها تغطيه الطبق بكيس بلاستيك.

وبعد ساعة، وضع الوصفة على الشعر.

وغسل الشعر تماماً، بعد سبع ساعات.

يشطف الشعر أكثر من مرة.

وفي آخر مرة، يشطف بالليمون المعصور.

في هذه المقالة تحدثنا عن صبغة طبيعية للشيب مجربة، هذه المقالة بها صبغات طبيعية جداً للشعر ويستخدمها كثير من الأشخاص، كنوع من أنواع الصبغة الثابتة، وأيضاً يستخدموها لعلاج الشعر من التساقط ومن التقصف والهيشان تماماً فيكون الشعر ممتاز وجيد ولا يوجد به أي مشكلة، ومن أفضل الطرق المرمرية مع الشاي مع الكركديه فكلهم وصفات طبيعية ممتازة للشعر الناعم والشعر الخشن.