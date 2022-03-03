طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة بعجينة العشر دقايق

تعد البيتزا واحدة من أفضل المأكولات التي يفضلها العديد من الأشخاص في مختلف بلاد العالم، حيث يسهل تحضيرها من خلال عمل عجينة البيتزا السريعة والتي يشتهر استخدامها الفترة الحالية، وتعد البيتزا من الأكلات المحببة لدى الأطفال حيث يسهل تناولها بشكل سلسل وسريع وذات مذاق شهي، كما تأتي نشأة البيتزا من دول أوربا وتحديداً دولة إيطاليا، فهي أول دولة قامت بصنع البيتزا بين جميع دول العالم، وتم انتشار البيتزا بعد ذلك في باقي الدول إلى أن انتشرت الآن داخل دول الشرق وخاصاً تم انتشارها داخل مصر، لهذا سوف نوفر طريقة سريعة لتحضيرها في في خلال عشر دقائق.

مكونات طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

تحضر البيتزا بعدة طرق مختلفة ولكن يفضل الأشخاص الطريقة السريعة لها، كما أن العجينة الايطالية هي افضل عجينة يتم صنع من خلال البيتزا، وتأتي مكونات عجينة البيتزا كما يلي:-

2 كوب من دقيق المخبوزات.

2 ملعقة زيت زيتون أو زيت نباتي أخر.

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح لمعادلة المكونات.

نصف كوب من الماء الدافئ.

خطوات طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

يسهل عمل عجينة البيتزا في المنزل والتي تفضل تحضيرها جميع السيدات عوضاً عن وصفات الطبخ الأخرى، حيث أن طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة تعد من أسهل الوصفات التي من الممكن اتباعها، حيث يمكن تحضيرها من خلال بعض الخطوات التالية:-