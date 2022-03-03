6 طرق لحرق السعرات الحرارية اثناء النوم

فقدان الوزن ممكن يكون مهمة مش سهلة ، وفي حين ان اتباع نظام غذائي صحي واتباع روتين تمارين هيساعدك اكيد في الحفاظ على وزنك ولياقتك ، الا انه في بعض الطرق الاسهل لحرق الدهون ، مع بعض التغيرات في نمط الحياة ، تقدري تحرقي سعرات حرارية بمعدل اسرع اثناء نومك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك نصايح لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن اثناء النوم.
نصايح لحرق السعرات الحرارية:
1- حاولي النوم من غير بطانية:
لو عايزة تحرقي سعرات حرارية اكتر يبقى الافضل تنامي من غير بطانية ، لما تنامي في درجة حرارة منخفضة ، التمثيل الغذائي بيزيد في الجسم وبتحرقي سعرات حرارية اثناء النوم ، الجو البارد اثناء الليل كمان بيأدي لزيادة الدهون البنية الصحية اللي بتسمح لجسمك بالتخلص من السكر غير الضروري وحرق سعرات حرارية اكتر.
2- نامي اكتر:
واحدة من اكتر الطرق الفعالة للتخلص من الوزن الزايد هي ببساطة الحصول على نوم اكتر ، اظهرت الدراسات ان مجرد ساعة اضافية من النوم كل ليلة هتساعدك على اكل 270 سعر حراري اقل في اليوم من غير ما تبذلي اي مجهود ، وعلى مدار السنة ده هيترجم لخسارة كبيرة في الوزن بمقدار 4 كيلو تقريبا.
3- اشربي مشروب بروتين قبل النوم:
النوم على معدة فاضية ممكن يسبب لك ارق ومتعرفيش تنامي ، وعدم الحصول على عدد ساعات نوم كفاية ممكن يأدي لزيادة الوزن ، في كتير من الوجبات الصحية الخفيفة والمغذية اللي تقدري تعتمدي عليها قبل النوم ، ومن بينها مشروب البروتين ، لان البروتينات اكتر توليد للحرارة من الكربوهيدرات والدهون ، وده هيخلي جسمك يحرق سعرات حرارية اثناء عمليه هضمه.
4- البسي ماسك النوم:
التعرض للضوء بالليل مش بس هيقطع نومك ويقلقك ، ولكن كمان هيتسبب في تخزين جسمك لدهون اكتر ، الاشخاص اللي بيناموا في الضلمة بيكونوا اقل عرضة للسمنة بنسبة 21% من الاشخاص اللي بيناموا في اوضة فيها اضاءة خفيفة ، ولو مقدرتيش انك تضمني النوم في اوضة ضلمة تماما ، في الحالة دي ممكن تستخدمي ماسك نوم مريح وجودته عالية هيوفرلك اجواء ضلمة في اي وقت من اليوم.
5- ماتناميش وانتي جعانة:
في حين ان اكل سعرات حرارية اقل هيأدي لفقدان الوزن ، الا انه تخطي وجبة العشا ممكن تعمل نتيجة عكسية ، لما تخفضي فجأة مدخولك من السعرات الحرارية ، جسمك هيتنقل تلقائيا وضع التجويع وهيقلل من التمثيل الغذائي او عملية الحرق في جسمك.
6- كلي وجبة خفيفة قبل النوم:
في حين ان المفروض متناميش وانتي جعانة زي ما قولنا في النقطة اللي فاتت ، الا انه مينفعش انك تملي جسمك باكل غير صحي لان ده اكيد مش هيفيد جسمك ، بدل ما تاكلي وجبة كبيرة قبل النوم ، اختاري وجبة خفيفة صغيرة وصحية ومغذية لتجنب الافراط في الاكل والنوم بشكل افضل.
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