نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحواوشي بكل أسرارها وتكاتها بكل سهولة مثل المطاعم بطعم شهي في المقال التالي
الحواوشي البلدي على شهرة واسعة داخل مصر وبعض الدول العربية الأخرى التي تقوم بتحضيره من المطبخ المصري، حيث يمكن تحضير الحواوشي المصري بجانب عدة أطباق أخرى وبجانب أنواع عديدة من السلطات المختلفة الشهية، كما يحتوى الحواوشي المصري على قيمة غذائية والتي تتكون من البروتين الذي يأتي من اللحمة والكربوهيدرات من العيش المصري، لهذا يفضلها معظم الأشخاص، هناك عدة طرق لصنع الحواوشي حيث يوجد طرق يتم فيها صنع العجينة من البداية وطرق أخرى تقوم على فكرة حشو العيش المصري بخليط الحواوشي، لهذا من خلال مقالنا سوف نتيح طريقة عمل الحواوشي.
طريقة عمل الحواوشي
يتكون الحواوشي الذي يتم تحضيره من داخل المطبخ المصري من خلال بعض المكونات التي تعتمد على البهارات الكثيرة التي تضيف طعم مميز للحواوشي، حيث تأتي مكوناته كما يلي: –
- نصف كيلو من اللحم المفروم، (النوع على حسب الرغبة).
- 2 بصل مفروم حجم متوسط.
- مقدار 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة من الملح الناعم.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة العربية.
- عدد 5 أرغفة عيش بلدي.
خطوات تحضير الحواوشي
نوفر من خلال الخطوات القادمة طريقة سهلة وواضحة لصنع الحواوشي بطريقة سريعة من خلال استخدام العيش البلدي المتوفر في معظم البيوت المصري، وذلك من خلال اتباع الخطوات ال: -لية:-
- في وعاء نظيف قومي بوضع كمية اللحم المفروم جميعها ثم اضيفي لها الملح والفلفل وملعقة البهارات.
- قومي بخلط مزيج اللحمة بشكل جيد حتى تقترب إلى شمل العجينة.
- قومي بتكوين عدد من كرات اللحم المستوية وضعيها إلى جنب.
- حضري العيش من خلال فتحة من جانب واحد.
- قومي بوضع كرة من اللحم داخل رغيف عيش، ثم قومي بتوزيعه داخل الرغيف بشكل متساوي، وذلك حتى تنتهي من الكمية جميعها.
- قومي بدهن أرغفة العيش وضعيها داخل صينية فرن كبيرة موضوع فوقها ورق زبدة لمنع الالتصاق.
- ضعي صينية الحواوشي في فرن تصل درجة حرارته 180 درجة ولمدة 30 دقيقة.
- ضعي رغيف الحواوشي في صحن التقديم وقومي بتزينه لكي تقومي بتقديمه، وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ