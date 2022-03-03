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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت السابليه الفرنسي في المنزل بطرق سهلة وبسيطة وبمذاق شهي - ثقفني
يعتبر السابليه من أفضل أنواع البسكويت الشهي واللذيذ الذي يمكن تحضيره ويحبه الكبار والصغار ويعد بسكويت فرنسي هش وناعم ويمكن تحضيره في عيد الفطر والمناسبات ويتميز بطعمه الرائع ويمكن صنعه بأكثر من نكهة مثل الشوكولاتة أو الفانيليا وغيرهم من النكهات ومكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة ويحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير السابليه، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره.
مكونات عمل السابليه في المنزل
- سبعة أكواب من الدقيق الأبيض
- كوبين من السكر
- ثلاثة من البيض في درجة حرارة الغرفة
- كوبين من الزبدة اللينة
- ملعقة كبيرة من برش الليمون
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- نصف كوب سكر ناعم للتزيين
- ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر
- نصف كوب من مربى المشمش أو الذي نرغب بها.
طريقة عمل السابليه في المنزل
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع برش الليمون ونخفقهم جيدا.
- ثم نضيف السكر والزبدة اللينة مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب السكر تماما.
- نضيف البيكنج بودر والدقيق بالتدريج مع متابعة الخفق حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة جيدا.
- نقوم بتغطية العجينة جيدا ونتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة.
- ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة ثم نضع ورق نايلون تحت العجينة وفوقها ونقوم برقها باستخدام النشابة.
- بعد ذلك نفرد العجينة على شكل دائري ثم نقوم بتقطيعها إلى دوائر صغيرة الحجم باستخدام قالب السابليه أو الفنجان.
- ثم نقسم الدوائر الصغيرة إلى نصفين متساويين ونأخذ النصف الأول ونفرغه باستخدام سكين حاد.
- بعد ذلك نرص الدوائر المفرغة على صينية ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تخبز ويصل لونها إلى اللون الذهبي الفاتح.
- بعد أن تنضج الصينية نخرجها من الفرن ونتركها على جنب حتى تبرد تماما.
- ثم نحضر صينية أخرى ونرص بها الدوائر غير مفرغة ونخبزها بنفس الطريقة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد وتصبح جاهزة للحشو.
- نأخذ الدوائر غير مفرغة ونضع عليها قليل من المربى التي ترغبوا بها حتى ننتهي من الكمية جميعها.
- ثم نرصها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
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