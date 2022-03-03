طريقة عمل بسكويت السابليه الفرنسي في المنزل بطرق سهلة وبسيطة وبمذاق شهي

يعتبر السابليه من أفضل أنواع البسكويت الشهي واللذيذ الذي يمكن تحضيره ويحبه الكبار والصغار ويعد بسكويت فرنسي هش وناعم ويمكن تحضيره في عيد الفطر والمناسبات ويتميز بطعمه الرائع ويمكن صنعه بأكثر من نكهة مثل الشوكولاتة أو الفانيليا وغيرهم من النكهات ومكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة ويحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير السابليه، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره.

مكونات عمل السابليه في المنزل

سبعة أكواب من الدقيق الأبيض

كوبين من السكر

ثلاثة من البيض في درجة حرارة الغرفة

كوبين من الزبدة اللينة

ملعقة كبيرة من برش الليمون

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب سكر ناعم للتزيين

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر

نصف كوب من مربى المشمش أو الذي نرغب بها.

طريقة عمل السابليه في المنزل