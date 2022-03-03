طريقة عمل الكريب الأصلي كريب المحلات بكل سهوله وبـ ٣ مكونات فقط سيكون موضوعنا اليوم. ومع إن الكثير من الأشخاص يختلفون على طريقة عمل الكريب الأصلية ولكن الأمر سهل بإذن الله تعالى وسيكون لديكِ يا عزيزتي القارئة أسهل طريقة لعمل الكريب الأصلي فتابعينا. وستحصلين عليه في المنزل بدلًا من شراءه من المحلات.

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المقادير الخاصة بـ طريقة عمل الكريب الأصلي كريب المحلات

أولا : أربع أكواب من الدقيق ( الطحين). ثانيًا: وضع القليل من الملح والسكر. ثالثًا : ثلاثة أكواب من اللبن الدافيء يضافوا على الدقيق. رابعًا : إضافة ملعقتين كبار من الزبد المسال. خامسًا: التقليب المستمر بالمضرب اليدوي وببطء حتى لا يطلع اللبن إلى الخارج. سادسًا: إضافة 2 كوب من الماء حتى يتحول القوام إلى قوام ليس بالخفيف جدا. سابعًا : تصفية الخليط بالمصفاة الصغيرة جدًا الكمية بالكامل مع التقليب لينزل الخليط بالكامل بعد ذلك يتم تغطيته بالكيس البلاستيكي.

طريقة عمل الكريب في المقلاة الطاسة بالمصري

أحضر المقلاة وأقوم بوضع القليل من الزيت واستخدم منديل لامتصاص الزيت من المقلاة، مع الدهان به قليلًا لتكون طبقة من الزيت على المقلاة. بعد ذلك أقوم بصب عجينة الكريب في الطاقة ونضعه على النار مرة أخرى وأحرك المقلاة بصورة مستمرة حتى ينضج الكريب بصورة كاملة مع بعض. ولا تقومي بتقليبه وهو لا يزال طريًا لابد أن يقوم بالنضج الكامل بعد ذلك يقوم بتقليبه إلى الوجه الآخر. وبكل تأكيد لن يحتاج الجزء الثاني إلى الكثير من الوقت.

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حشو الكريب الأصلي في المنزل بعد عمل رغيف الكريب

يتم دهان المقلاة مرة أخرى ويتم وضع الكريب في الطاسة بعد ذلك شريحة جبن. وبعدها لحم مفروم. وبعدها ميكس جبن أو فراخ أو موتزرايلا مع القليل من الكاتشاب. ويتم اغلاقه بغلق الكريب المعروفة ليكون على شكل مثلث. بعد ذلك تأتي بورقة فويل ويتم وضعه كغلاف للكريب مع الحشو. والنتيجة التي ستجديها عزيزتي القارئة ممتازة جدًا ولو واجهتكِ أي صعوبة في تجهيز الكريب الأصلي يمكنك ترك أي تعليقات لنا وسنرد عليكم في أقرب وقت لتصحيح أي خطأ وقعتم فيه.