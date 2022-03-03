لنعومة وبياض ناصع تبييض اليدين في اسبوع واحد بمكونين فقط مجربة وفعالة 100%

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عمر شويل - جدة تريد دائما كل انثى ان تظهر بشكل متناسق وجميل دون ان ينقصها شئ يعكر صفو اطلالتها . لذا فهي تحاول دائما تهتم بمظهرها وبشرتها وجمالها ومن ضمن اهتمامها الدائم والذي يلاحظه البعض في اي انثي في شكل ولون يديها ، لذا فهي تحاول دائما الاهتمام بها وبجمال يديها وترطيبها الدائم وبياضها الملحوظ ، لذل تحاول دائما ايجاد طرق ووصفات لتطبيقها على يديها للحصول على يدين جميلتين بياضهم مثل الثلج اليكم طريقة لتبييض اليدين بكل سهوله وامان وبمكونات بسيطة في منزلك.

تعتبر اليدين من اهم ماتهتم به السيدات لما تظهر عليها من تشقق وخشونة وهذا من اعمال المنزل المستمره وغسيل الاطباق مما يجعل الايدي اكثر احتياجا للترطيب كما ان الاهتمام باليدين من اهم مظهر الانثى كما ان كل انثي تحب ان تضيف لمسه من المانيكير لاظافرها مما يحتاج لايدي بيضاء ومرطبة خاليه من التشقق والجفاف واليكم كريم النشا والفازلين لتبيبض اليدين في دقائق .

تحتاج اليدين دائما الاهتمام والترطيب لما تعطيه من مظهر راقي ونظيف كما ان كل انثى تحب الاهتمام بنفسها وبمظهرها وتعتني ببشرتها وبشرة يديها مما تعانيه من اعمال يومية تجعل من بشرتها امرا مستحيلا لا يتحمل انتظار وعدم الاهتمام كما ان كل انثى تحب يديها بيضاء لكي تكون جذابة ويليق بها طلاء الاظافر الذي تضعه لذا اليكي وصفة النشا والفازلين لتبييض اليدين

يعد الفازلين من المواد الاكثر استخداما كااحسن مرطب للبشرة والجسم كما يمكن خلطه مع ماسكات الشعر والبشرة كما عند اضافته مع النشا يعطي البشرة التفتيح المطلوب كما ان اليدين اكثر عرضه للعوامل المؤدية للجفاف والحشونه والاسمرار لذا اليكم طريقة عمل كريم النشا والفازلين لتبييض اليدين بكل سهوله و بيضاء كالحليب

يعد الاهتمام باليدين اكثر واهم من الاهتمام يالبشرة وهذا بسبب أعمال المنزل الكثيرة مثل الغسيل والصابون السائل الخاص بالاطباق مما يجعل الايدي خشنة حساسه لا يمكن ان تتحمل المواد المركبه منها سائل غسيل الاطباق كما ان قلة الاهتمام بترطيب اليدين تعطيها خشونه وتشققات واسمرار يخلفه قلة الترطيب كما سنوضح هنا طريقة عمل كريم النشا والفازلين لتبيبض وترطيب اليدين

كريم النشا والفازلين لتبييض اليدين في دقائق

مكونات كريم النشا والفازلين لتبييض اليدين :

4 ملاعق من الڤازلين الطبي

ملعقتين من النشا

ملعقة من الليمون

بضع قطرات من ماء الورد

طريقة استعمال كريم النشا والفازلين :

نقوم بااذابة الفازلين عن طريق وضعه في وعاء وتحته ماء ساخن لتذوب الفازلين وبصبح سائلا ، ثم قومي بااضافة مسحوق النشا مع الليمون وماء الورد مع التقليب حتى يصبح الخليط متجانس وقوام كريمي الشكل . قومي بحفظ خليط النشا والفازلين في وعاء محكم الغلق ويستعمل هذا الماسك يوميا قبل النوم ، وسوف تلاحظين بياض ملحوظ وناصع في يديكي وبشرتك من اول اسبوع تستخدمينه

ماسك زيت الزيتون والجلسرين لتبييض اليدين

مكونات ماسك زيت الزيتون

3 ملاعق من الجليسرين

2 ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من الليمون

طريقة تحضير الماسك:

نقوم بخلط كلا من الجليسرين وزيت الزيتون وان كانت بشرتك تتحمل الليمون ولا توجد حساسية منه ضعي قطرات الليمون ، استعمليه يوميا هذا الخليط وستجدين بشرة يديكي تحولت الى بياض الثلج مع الاستعمال المتكرر خلال الاسبوع .

ماسك النشا والليمون لتبييض اليدين

مكونات الماسك :

4 ملاعق من النشا

3 ملاعق من الليمون

طريقة استعمال الماسك :

قومي بخلط كلا من النشا والليمون حتى يصنعا خليط متجانس ، ثم قومي بدهن يديكي باالخليط واتركيه مدة 20 دقيقة ، ثم قمي بغسل اليدين بالماء الدافئ وقومي بدهنها بزيت الزيتون حتى يتم ترطيبها تماما ، ان كنتي ممن يعانون من حساسية في الجلد لا تستخدمى هذه الخلطة لما يسببه الليمون من تهيج في الجلد وحكة واحمرار .