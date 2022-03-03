Fries “زي كنتاكي” طريقة عمل الفرايز مقرمشة وأسرار البطاطس الذهبية في البيت بطعم كرسبي

الفرايز المقرمشة من أحلى وأخف الاكلات التى يعشقها الكبار والصغار، حيث تعد من أهم الوصفات التى تقدم على كل مائدة وبجانب معظم الوجبات مثل كفتة الحاتي التي يعشقها الأطفال كما تحضر بجانب الدجاج المقرمش، وتعتبر البطاطس الذهبية محببة اكل الأشخاص ويبحثون عن كل طريقة للحصول عليها وتحضيرها مثل المحلات والمطاعم الشهيرة وأبرزهم كنتاكي، سوف نقوم بتحضير عدة طرق الحصول على بطاطس كنتاكي الذهبية.

طريقة عمل البطاطس الذهبية المقرمشة

المقادير

٢ ثمرة بطاطس كبيرة الحجم.

كوب من الماء المغلي.

ربع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

نقوم بتقشير البطاطس ونقوم بغسلها جيدا للتخلص من النشا الزائد والتخلص من الأتربة والشوائب.

نقوم بتقطيعها إلى أصابع متوسطة الحجم ثم نقوم بتحضير وعاء على النار ونضع به كمية من الماء، ونضيف إليه الملح والخل ونتركها حتى الغليان.

توضع البطاطس داخل الماء المغلي وتترك بها لمدة ٥ دقائق ثم ترفع من على النار وتوضع في مصفاة.

نقوم بتحضير مقلاة بها كمية من الزيت لقلي البطاطس وتترك حتى تسخن جيدا ثم نقوم بإضافة البطاطس في الزيت وتترك حتى تنضج وتصبح لونها ذهبي.

نخرج البطاطس على طبق به مناشف ورقية لامتصاص الزيت الزائد منها بشكل كامل.

تقدم في طبق التقديم وتقدم بجانبها صوص الكاتشب وسلطة الكول سلو.

طريقة أخرى لعمل الفرايز الكرسبي

المقادير

نصف كيلو من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير ليمون.

بيضة واحدة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من البيكنج بودر.

٣ معالق من الدقيق.

٢ ملعقة من الخل الأبيض.

كوب من الماء المغلي.

زيت غزير للقلي.

خطوات عمل البطاطس الذهبية

تغسل البطاطس جيداً ويتم تقشيرها وتقطع إلى أصابع متوسطة الحجم.

نقوم بتحضير وعاء ونضع به كمية من الماء وترفع على النار حتى تغلي ثم نقوم بإضافة الملح وبعد الغليان نقوم بإضافة الخل.

توضع البطاطس في الوعاء لمدة ٥ دقائق ثم نقوم بإخراجها وتصفى جيدا من الماء.

في بولة متوسطة نقوم بخفق البيض ونحضر طبق آخر به الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونقلب جيداً.

نقوم بوضع البطاطس في البيض ونقلب ثم نقوم بغمسها في الخليط الجاف.

نقوم بتسخين الزيت في مقلاة لقلي البطاطس وتترك فيها حتى تاخذ اللون الذهبي.

نقوم بإخراجها من الزيت وتصفيتها جيدا وتقدم في طبق التقديم ومعها صوص المايونيز وصوص الباربيكيو.

وتعتبر البطاطس المقلية أو كما تسمى فرايز من المقبلات التي يمكن وضعها بجانب العديد من المأكولات المختلفة، كما يمكن تناولها في جميع الأوقات طوال العام وتعد من أكثر المقليات التي يحبها الصغار بالأخص البطاطس التي يتم تحضيرها داخل مطاعم كنتاكي والتي تتميز بكونها مقرمشة وذهبية، وتعد البطاطس بشكل عام من الاكلات التي يكثر تحضيرها بطرق مختلفة في المطبخ حيث يمكن عملها مسلوقة ومطبوخه.