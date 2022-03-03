الحجازية بحشو القرفة ناعمة وخفيفة أجمل وأسرع فطور بجوار كوب الشاي

تعتبر الحجازية بحشو القرفة من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وبخلاف مذاقها الشهي إلا أنها تقدم إلى الجسم الكثير من الفوائد الصحية نظرًا لما تحتوي عليه من عناصر غذائية مهمة مثل النشويات والكربوهيدرات والكالسيوم ومضادات الأكسدة التي تمنع تكون الخلايا السرطانية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير الحجازية بحشو القرفة.

تحضير الحجازية بحشو القرفة

يتم تحضير الحجازية بحشو القرفة بمقادير بسيطة وغير مكلفة كما أنها متواجدة في المطبخ بشكل دائم وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير الحجازية بحشو القرفة.

مكونات الحجازية بالقرفة

كأسان ونصف من دقيق السميد الخشن. نصف كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. رشة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر الناعم. نصف كأس من المياه الفاترة. نصف كأس من المياه الدافئ من أجل إذابة الخميرة. نصف كأس من اللبن كامل الدسم.

مقادير حشو الحجازية

كأس وربع من السميد الخشن. ثلاثة ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة. نصف كأس من الزبدة المذابة. نصف كأس من الفول السوداني المجروش. كأس من اللبن السائل الدسم. كأس من السكر الأبيض الباودر الناعم.

خطوات تحضير الحجازية بحشو القرفة

تتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الحجازية بحشو القرفة بقوام مظبوط وخفيفة ومرملة.

طريقة تحضير الحجازية بالقرفة