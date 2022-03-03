صوابع زينب حضريها بمكونات بسيطة من مطبخك

صوابع زينب تعد من الحلويات الشرقية المعروفة في كل البلاد العربية، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة يمكن عملها وتحضيرها في المنزل، وكل ربات البيوت يبحثن عن طريقة التحضير المظبوطة بالمقادير المظبوطة، فمن خلال السطور التالية سوف نتعرف على المكونات وطريقة التحضير بالخطوات حتى نضمن عملها مائة بالمئة.

مقادير صوابع زينب:

تعد المقادير والمكونات متواجدة في كل مطبخ، سوف نعرضها من خلال السطور القادمة:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من دقيق السميد الناعم.

نصف كوب من السمنة البلدي أو من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

كيس من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

كوب كبير من الماء الدافئ.

مقادير ومكونات الشربات:

كوبان كبار من السكر.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز أو العسل الأبيض.

رشة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الشربات:

حضري كسرونة عميقة وضعي بها الماء ثم السكر وقلبيهم سزيا حتى يتم التذويب تماما. بعدها ضعي الفانيلا وعصير اللليمون، ثم قلبيهم واتركيهم على النار حتى يتم عمل الشربات.

طريقة تحضير صوابع زينب: