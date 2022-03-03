سر الدقة ولون الماية.. مخلل الباذنجان بطريقة افخم المطاعم بكل سهولة وبطعم لذيذ

سر الدقة ولون الماية.. مخلل الباذنجان مثل الجاهز في منزلك مخلل الباذنجان واحد من أنواع المخللات مميزة المذاق والتي يحبها الكثير منا ويحب تناولها مع الوجبات الرئيسية، فقد تتميز بأنه فاتح الشهية وتحتوي على نسبة من الدهون والقيمة الغذائية التي يكون الجسم بحاجة إليها، ومن السهل تحضيره في المنزل بسهولة باستخدام الحشوات المختلفة أو من خلال استخدامه سادة، فمن الممكن إضافة الشطة المهروسة له مع أعواد الفلفل والشطة التي تعطيه مذاق لذيذ ومميز للغاية، ومن خلال هذا الموقع نقوم بتوضيح طريقة تحضير المخلل الباذنجان بطريقة سريعة بدلا من شرائه من المحلات، فقد يتم تحضيره في المنزل بطريقة آمنة تماما وصحية أكثر بكثير من المحلات.

مكونات تحضير مخلل الباذنجان

يمكنك الآن تحضير مخلل الباذنجان في المنزل بسهولة، من خلال اتباع مجموعة مختلفة من الخطوات التي تساعد في تحضيره بطريقة سريعة وبمذاق مميز وفريد، وهذه المكونات تتمثل في:

كيلو باذنجان رفيع أسود اللون.

فصين من الثوم.

ملعقة ملح.

كمية من الكزبرة الخضراء.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين كزبرة مطحونة.

أربع ملاعق كمون

كمية من الفلفل الأخضر وشطة حمراء.

طريقة تحضير المخلل الباذنجان

يتم تقشير الباذنجان وإزالة القشرة الموجودة أعلى، ومن ثم تنظيفه جيدا بالماء.

ويتم تقطيعه إلى نصفين ومن ثم يتم وضعه في كمية من الماء ووضعه على النار حتى يغلي.

قومي بإضافة الخل له والملح وتترك حتى تغلي تماما.

بعدها تهدئة النار ومن ثم يترك لمدة نصف ساعة حتى يصبح طري تماما.

وبعدها يتم تصفية الباذنجان من الماء ويتم غسله بالماء البارد ويترك في مصفاه للتخلص من الماء.

طريقة تحضير حشوة الباذنجان