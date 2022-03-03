بعيش التوست فقط طريقة عمل بيتزا سريعة التحضير في دقائق معدودة ومذاق لذيذ

بيتزا سريعة التحضير ، تعد وصفة لذيذة وسهلة للغاية ويبحث الكثيرين عن وصفات سريعة وسهلة لتحضير البيتتزا، كما أن هذه الوصفة تتكون من مكونات بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا كيكة الجلاش الفريدة واللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيتزا سريعة التحضير.

مكونات بيتزا سريعة التحضير

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

أربع شرائح من خبز التوست.

أربع ملاعق كبار من الكاتشب.

وأربع ملاعق من اللحم المفروم المطهي.

بعض الشرائح الرقيقة من الطماطم.

بعض الشرائح الرقيقة من الفلفل الرومي.

خليط من أنواع الجبن (جبنة موزاريلا وشيدر) أو حسب الرغبة .

شرائح من الزيتون

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا سريعة التحضير وهي كالتالي: