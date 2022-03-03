نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة عمل المخلل المشكل والليمون والخيار بالمنزل..تجهيزات رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المخلل المشكل والليمون والخيار مع الأسابيع المتبقية وشهر رمضان على الأبواب، لأنه مقبلات مفضلة، وجدنا العديد من العائلات الست تبحث عن طرق لصنع المخلل، ويعتبر المخلل من أشهر الأطباق التكميلية في جميع المنازل حيث أنه من أسس أي سفرة يساعد على فتح الشهية للعديد من الوجبات المختلفة وهناك العديد من أنواع المخللات مثل الخيار والجزر والفلفل والأخضر، الفلفل والليمون والزيتون وأنواع أخرى وأشهرها الليمون، لما له من مذاق خاص يختلف عن المخلل الآخر الذي يحبه كثير من الناس، لذا ترغب الكثير من النساء في معرفة كيفية صنع الليمون القرطم بالتفصيل بكل بساطة سنوضح لك كيفية تحضير الليمون في المنزل مذاق شهي وبأقل تفاصيل.

مقادير عمل المخلل المشكل والليمون والخيار

1/4 كيلو خيار مقطع شرائح

قطع الجزر إلى حلقات

خمس حبات ليمون مطبوخة

جزر مقطع شرائح

رقائق البنجر

خمس فصوص ثوم مفروم

3 فلفل

1/2 كوب عصير ليمون

4 ملاعق كبيرة ملح

طريقة تحضير المخلل المشكل والليمون والخيار

في وعاء نخلط الجزر والخيار والبروكلي والبنجر والفجل والليمون، ثم نضيف الثوم المفروم والفلفل، ثم نجهز وعاء زجاجي أو برطمان لحفظ المخلل، ونضع كل المكونات فيه، ثم نعد محلول الملح عن طريق تحضير وعاء آخر ثم نضيف لتر من الماء البارد ونضيف الملح والسكر وعصير الليمون نحرك جيداً، ثم نحضر برطمان زجاجي، نضع الليمون والفلفل والجزر المبشور، ثم نضيف المحلول الملحي ، ونغطي البرطمان بإحكام، ونضعها في مكان جاف ، ونقدمه في غضون ثلاثة أيام.

طريقة عمل مخلل الخيار:

كيلو خيار

ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

كيفية تحضير مخلل الخيار

يجب غسل الخيار ، ثم نضع الخيار في وعاء زجاجي عموديًا. ثم نصنع محلول ملحي. نخلط الماء مع الملح والسكر ونقلب جيداً ونضيف المحلول إلى الخيار. نغلق البرطمان ونحفظه في مكان جاف ومحكم الغلق بعيدًا عن الحرارة ويمكن تناوله بعد أسبوع.

طريقة عمل مخلل الجزر:

1 كيلو جزر مقطع شرائح صغيرة

ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة صلصة حارة

طريقة تحضير مخلل الجزر

مخلل الفجل هو نوع من المخلل الذي يفسد بسهولة، لذا تأكد من إحضار الماء ليغلي أولاً، ثم اتركه ليبرد تمامًا، ثم أضف الملح والسكر والفلفل الحار، وحركه جيدًا واغسله وضعه في مرطبان، ثم نضيف المحلول الملحي إلي ، ونغلق البرطمان بإحكام وحفظها في مكان جاف.