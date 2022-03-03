مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحوم أو فراخ بطعم أحلي من المحلات

طريقة عمل الإنشون البيتي بدون لحوم إليك من خلال الآتي أفضل ما يمكن اتباعه للحصول من خلال تلك الطريقة على أفضل الأنواع من اللانشون البيتي بالطعم المتميز، ومن خلال الاستعمال لهذا الخليط الآتي ذكر مكوناته تحصلي على أفضل نوع من اللانشون الصحي، ومن دون أن تكون هناك أي إضافات كيميائية حيث يتم حفظ اللانشون البيتي بالطريقة العادية الأكثر أمان، والتي لا تحتوي على أي مكونات غير متوفرة، وفيما يأتي المقدار وطريقة إعداده بالتفصيل

طريقة عمل الإنشون البيتي بدون لحوم

طريقة عمل الإنشون البيتي بدون أن تتم الإضافة للحم من الطرق المبحوث عنها من قبل مختلف الأمهات حيث أن الأطفال يحبون تناول اللانشون باستمرار وهذا ما لا يعد صحي على الإطلاق حيث أن المنظمة للصحة العالمية قد أصدرت العديد من النشرات الصحية والتي تفيد بعدم جدوى تناول أي نوع من أنواع اللحوم المصنعة وإليك أفضل وصفة من النوع الصحي للانشون بالطعم والمذاق الأفضل.

عمل الإنشون البيتي بدون لحوم

من الممكن أن تقومي بالتحضير لوصفة اللانشون من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

عدد ثلاث بيضات.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب من الزيت.

لون أحمر صحي.

ثلاث قطع من مكون الجبن الكريمي.

بودرة بصل.

بودرة ثوم.

خطوات التحضير لوصفة اللانشون

من دون الحاجة لاستعمال أي نوع من اللحوم من الممكن أن تقومي بالمزج ما بين أهم المكونات السابقة، حيث يتم عمل خليط مميز ما بين كل المكونات، والخلط للمكونات يكون من خلال الاستعانة بالخلاط الكهربي، ومن ثم يتم المزج والإضافة للزيت لا بد وأن تكون تدريجية حتى نصل للقوام المطلوب لمزيج اللانشون، ومن الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال استعمال قدر ملائم به كمية مناسبة من الماء المغلي ويتم وضع مزيج اللانشون المحضر في كيس من الأكيس الحرارية مع ضرورة أن يتم إحكام الغلق للكيس تماما ومن ثم تتم التسوية للانشون وتحصلي عليه جاهز تماما على الاستعمال بعد أن يكون اللانشون قد أصبح بارد تماما ومن الممكن استخدامه لحشو السندويتشات.