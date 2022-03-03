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عمر شويل - جدة أرخص فسدق بمكون واحد فقط.. طريقة عمل الفستق الكداب بنفس طعم الفستق هتعملية بيه جميع أنواع الحلويات - ثقفني
طريقة عمل الفستق الكداب، هناك العديد من أنواع الحلوى التي يمكنك صنعها بالفستق أو تزينها بالفستق سهلة وسريعة وبسيطة لتحضير في المنزل، ولكن سعر الفستق غالي جدًا فيصل سعر الكيلو منه لأكثر من 300 جنية، يمكنك صنع ألذ الحلوي بالفستق بدون وجود فستق، مكون واحد فقط يمكنك منه صنع الفستق الكداب متوفر في كل الأماكن وغير مكلف نهائيًا بدون تعب أو بذل مجهود قومي بتحضير الفستق الكداب بالمنزل.
طريقة عمل الفستق الكداب
طريقة الفستق الكداب
- قومي بوضع الفول السوداني في الكبة، أطحني الفول نصف طحنه أو حتي يصبح قطع صغيرة.
- ضعي في إناء نظيف وضعي معه نصف ملعقة روح الفستق واللون الأخضر.
- قلبي الفول مع اللون جيدًا.
- أتركيه في الإناء لمدة 3 ساعات على الأقل حتى يندمج اللون جيدًا.
- ضعيه في صينية فرن وبعد ذلك توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تحمص قطع الفول.
- يخرج من الفرن ويترك حتي يبرد.
- إذا كان ملمس الفول مناسب وشبه ناعم لا تقم بفرمه مرة ثانية أما إذا كان القطع التي به كبيرة الحجم قم بفرمه مرة ثانية
- وبعد ذلك ضعيه في علبة نظيفة ومحكمة الغلق..
طريقة أخري للفستق الكداب
طريقة الفستق الكداب
- في وعاء ذو حجم مناسب قومي بوضع الفول السوداني وضعي معه الماء واللون البودر.
- يفضل أستخدام الفول الغير محمص حتى يمتص اللون الأخضر بشكل جيد.
- قومي بتقليب المكونات معًا بشكل جيد وتأكدي من ذوبان اللون جيدًا.
- أتركي البقول منقوع مدة 6 ساعات على الأقل.
- قومي بتصفية الفول السوداني من الماء ولا تقومي بغسله، ضعيه في صينية فرن وبعد ذلك يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- يترك مدة 10 دقائق حتى يحمص بالكامل.
- أتركي الفول حتى يبرد بعد أخراجه من الفرن.
- ضعيه في الكبة الكهربائية أو في المطحنة وقومي بطحنه حتى يصبح له نفس شكل الفستق المطحون.
- يحتفظ به في برطمان جاف ونظيف ومعقم جيدًا ويفضل أن يكون محكم الغلق.
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