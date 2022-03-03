نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعالي اقولك ازاي تخزني الكرنب بسهوله وطريقة سلق الكرنب وحشيه بدون تعب وبطريقة سهلة موفرة في الوقت والجهد وفي خمس دقايق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المأكولات التي تشتهر في الشتاء هي الكرنب أو محشي الكرنب ، لما يحبه الجميع كبارا وصغارا لجمال مذاقة خصيصا أن كان ساخنا ، ولكن ليس بسهولة أكله فأن سلق الكرنب يأخذ كثيرا من الوقت وحشيه أيضا كما أن سلق الكرنب لابد من أتقانه كي لا يتفتت أو يكون ليس مسلوق جيدا ، فحشو الكرنب أيضا يأخذ وقتا لتحضيره ولفه.

طريقة سلق وتقطيع الكرنب

من الخضروات التي تكثر في فصل الشتاء كما يكثر عمله أيضا فالكرنب يدخل في أطعمه عديدة منها السلطة أو المخلل أو المحشي فهو غني بالفيتامينات اللازمة للجسم وصحة الانسان ، كما أننا نأكله عن طريق حشيه بخليط من الأرز والصلصة والبصل والثوم والبقدونس والنعناع أحيانا بدون لحم مفروم أو بلحم مفروم فكلتا الحالتين نقوم بحشيه بعد أن يسلق ويقطع نقوم بلفه ويرص في أناء الطهي .

الطريقة الأولى:

لابد من قطع أوراق الكرنب الغير مرغوب فيها كالتالفة

في وعاء كبير نقوم بملء نصفه ماء ثم نضعه على النار حتى يغلي مع أضافة ملعقة من الكمون وملعقة من الزيت وملعقة ممن السكر

نقوم بوضع رأس الكرنب بدون تقطيع في المياه المغلية مع الحذر من أن حجم الكرنب يجعل الماء المغلي يزداد فيسكب خارج الوعاء وتتأذي.

نترك الكرنب في الماء أقل من 15 دقيقة حتى تذبل أوراقه ، ثم نقوم بقطع الأوراق التي تم سلقها عن طريق سكين ونضعها في المصفى حتى تتصفي بواقي الماء العالقة بالأواق

وبعد الانتهاء من السلق نقوم بتقطيع أوراق الكرنب حسب الرغبة بالمقص أو السكين فتقطيع الأوراق مسالة أذواق

الطريقة الثانية:

نقوم بملء نصف وعاء كبير بالماء ثم نقوم بوضعه على النار حتي يغلي مع إضافة بعض الكمون والسكر والزيت ،

ثم نقوم بتقطيع الكرنب إلي أربع قطع كبيرة من أسه ثم نقوم بسلق مجموعة مجموعة وتركها مدة أقل من 15 دقيقة مع مراقبته حتى لا يتمزق الورق.

ثم يتم وضعه في المصفى ويفضل يغسل بالماء البارد حتى يكتمل سواه بفعل حرارته مسبقا ثم يقطع ويتم حشوه مباشرة.

حشو الكرنب ( الملفوف)

مكونات الحشوة:

كوب من الأرز

كيلو من الكرنب

100جرام من مفروم اللحم

10 فص من الثوم المفروم.

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من كلا من الكمون والملح والنعناع الجاف ، ونصف من كلا من الملح والفلفل والقرفة وعصير ليمون.

5 أكواب من المرق أو الماء.

طريقة تحضيره:

بعد سلق أوراق الكرنب وتقطيعه نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا ثم نقوم بفرد الورقة وبقدر ملعقة نأخذ من الخليط ونضع على طرف ورقة الكرنب ثم نقوم بلفه على شكل أسطوانة ، ثم في وعاء نقوم برص الملفوف ونضع عليه أكواب الماء او المرق وعليهم الليمون والملح ومعجون الطماطم والنعناع ، ثم نقوم بوضع طبق فوقها ثم نقوم بوضعه على نار هادئة مدة 30 دقيقة أو 40 دقيقة إلى ان ينضج الملفوف ويقدم ساخنا.

طريقة تخزين الكرنب

قومي بسلق الكرنب في ماء مغلي به كمون وسكر يعتبر نصف سلق وليس سلق كامل

ثم قومي بتقطيع الكرنب على شكل ورقة تحشى بخليط المحشي ، ثم قومي بحفظ ورق الكرنب داخل اكياس التفريز وتحفظ في الفريز

وعندما تنوي بعمل المحشي قومي بااخراج اوراق الكرنب من الفريزر ووضعه في وعاء حتى يفك التجميد بنفس درجة حرارة المطبخ ويكون جاهز للحشو