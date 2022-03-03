طريقة عمل العجة المصرية بالحليب وبدون حليب روعة

تعد العجة من الأطباق التي تحضر فى كثير من الوجبات وخاصة فى الإفطار لأنها تكون خفيفة على المعدة، وأيضا لما تحتويها على عناصر مفيدة وكثير من البلاد تحضر العجة مثلها مثل أي وصفة أخرى تحضر ولكن تختلف من بلد إلي بلد، وتبقي العجة المصرية من الوجبات الأساسية فى المنزل وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير العجة بخطوات بسيطة.

مكونات عمل العجة المصرية:

5 حبات بيض.

1 حزمة بقدونس.

نصف كوب دقيق.

1 ثمرة بصل متوسطة.

1 حزمة كزبرة خضراء.

1 ثمرة طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

1 ثمرة فلفل أخضر حار أو بارد.

طريقة التحضير:

نحضر مقلاة واسعة ونقوم بوضعها على النار ونضيف بها الزيت ثم نضع البصل المقطع قطع صغيرة ويشوح فى الزيت، وثم نقوم بإزالته من على النار ونتركه يبرد. نحضر وعاء كبير ونضع فيه البيض والخضروات المقطعة لقطع صغيرة ونخفق كل المكونات بالبيض مع بعضهم جيداً ثم نضع كمية من الدقيق ونقلبهم مع بعضهم ونضيف نص كوب ماء إذا كان المزيج ثقيلا وكثيف ونكمل باقي الدقيق حتى يكون عجين لين مناسب للعجينه العجة. نحضر صينية مناسبة للعجة ونقوم بدهنها زيت أو سمن ونصب فيها المزيج، ونقوم بوضعها في الفرن حتى تنضج. تترك الصينية فى الفرن حتى تستوي لمدة 20 دقيقة وللتاكد من أن العجة قد استوت نقوم بوضع شوكة فى العجة إذا خرجت جافة ليس بها أي عجين فيعني أنها قد استوت وإذا كانت بها عجين فيعني أنها تحتاج إلي وقت آخر لتستوي وننتظر حتى يحمر وجه العجة وتقطع وتقدم فى أطباق التقديم للأكل.

مكونات عمل عجة مصرية بالحليب:

2 ملعقة ونص كبيرة دقيق.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 حبات بيض.

ربع ملعقة صغيرة خميرة.

ربع كوب جبن مبشورة.

1 ملعقة كبيرة زيتون أسود مخلي شرائح.

ربع كوب لبن.

1 ثمرة طماطم صغيرة.

1 ثمرة بصل صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير: