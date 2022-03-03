طريقة عمل الخبز التركي الأصلي بقوام رائع ولذيذ

الخبز التركي الأصلي ، هو من أنواع الخبز المشهورة التي تقدم في تركيا يشتهر تقديمه في رمضان ويتم تناوله على الفطور، وأصبح يتم تقديمه في العديد من البلدان العربية بطرق عديدة ومتنوعة، وهو خبز هش وجميل يتم تجهيزه من خلال عجينة سهلة وطرية وبسيطة جداً في تشكيلها يتم تحضيره بكل سهولة وبساطة داخل المنزل، دون أي مجهود أو أي تعب يمكن تناوله في الأيام العادية في الصباح كوجبة فطور مع الجبن أو العسل أو يمكن تقديمه على العشاء، فهو خبز خفيف وشهي، ومن خلال خطوات سهلة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال طريقة عمل الخبز التركي الأصلي بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل الخبز التركي الأصلي

يتكون الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

4 أكواب ونصف من الدقيق.

4 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبير من السكر.

1 ملعقة كبيرة ملح.

نصف كوب من الحليب.

كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت.

للوجه

صفار بيض.

3 ملعقة كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة شمر حب.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخبز التركي الأصلي بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء قابل للطهي نضيف الحليب والماء ثم نضع الوعاء على النار، حتي يصبح الخليط دافئ. ثم نضع في وعاء العجان الدقيق والسكر والخميرة والملح، ثم نخلط المكونات مع بعضها البعض. نضيف الزيت ثم نضيف خليط الحليب والماء الذي تم تدفئته، ثم نخلط المكونات جيداً بالعجان الكهربائي. ثم نستمر في العجن حتي نحصل عجينة متماسكة وطرية، نجمع العجينة باليد ثم نتركها في وعاء مدهون بالزيت ونتركها حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة التشكيل