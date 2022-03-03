ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الشاي الأخضر يومياً

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي لا يرغب الكثير من الأشخاص بتناوله، إلا أن البعض الآخر يفضل تناوله وبكثرة خلال فترات اليوم الواحد، وذلك لما يحتويه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية التي يحتاج لها الجسم، ودائماً ما يتم نشر العديد من الدراسات التي تنصح بضرورة شرب الشاي الأخضر على الأقل مرة واحدة يومياً لما له من فوائد عديدة، وللحصول على أفضل فائدة له ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول كوب الشاي الأخضر المضاف له ملعقة صغيرة من عسل النحل، والبعض يفضل إضافة بعض المنكهات بسبب طعمه الذي لا يفضله البعض.

ما هي فوائد الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له العديد من الفوائد، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تجعلك تشربه بانتظام، من أبرز الفوائد الموجودة به أنه يعمل على تحسين حالة المخ والحالة المزاجية بشكل عام، بسبب احتواءه على نسبة من الكافيين، وبذلك فهو مفيد جداً في حالة النشاط الذهني ويمنع الشعور بالنعاس، كما أنه من المشروبات التي تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويقلل من حدوث مشكلة ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، وكما نشرت العديد من الأبحاث أن الشاي الأخضر يعمل على تقليل ضغط الدم الانقباضي.

أحد العناصر الموجودة في الشاي الأخضر عنصر الكاتشين، وهو واحداً من مضادات الأكسدة الطبيعية، وعناصر أخرى مضادة للالتهابات، كما أن تناول كوب من الشاي الأخضر قبل النوم مباشرةً يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه أحدث أبرز المشروبات الذي يستخدمه الكثير من الأشخاص أثناء عملية الحصول على وزن مثالي، وبالتالي فهو يعمل على حرق كميات كبيرة من الدهون المتراكمة في الجسم، سواء من منطقة البطن، منطقة الأرداف، ومناطق أخرى من الجسم.

كما أن الشاي الأخضر يعتبر مكافح قوي لبعض أمراض السرطان المختلفة، مثل سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وهو يعمل على زيادة مستويات البروتين الطبيعي المضاد للسرطان، بالإضافة إلى ما سبق فإن الشاي الأخضر يعمل على الحفاظ على صحة الأسنان واللثة بشكل عام، وبذلك فإنه يمنع تساقط الأسنان في سن الشيخوخة، لذلك ينصح بتناوله على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً.