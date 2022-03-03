لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية من أنواع الحلويات المتميزة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل من خلال طرق بسيطة وخطوات سهلة، ومن خلالها من الممكن أن يتم عمل نوع تحلية مميز ويعد من الأطباق المحتوية على الكثير من العناصر الغذائية ذات الفائدة للكبار والصغار، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن المكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة في البيت لعمل أفضل نوع من حلوى المهلبية بالشعرية والتي تعد من أكثر أنواع الحلويات المتميزة بطعمها الرائع، وفيما يلي من الفقرات نوضح أيضا أهم الخطوات الخاصة بالتحضير.

مكونات حلوي المهلبية بالشعرية

المهلبية التي من الممكن أن نقوم بتحضيرها بالشعرية أسهل تحلية يمكن لربة البيت أن تقوم بعملها وبأسهل الطرق الممكنة، وبمكونات تعتمد على الشعرية مع إحضار بقية المكونات المنزلية المتاحة، وأهم تلك المكونات ما نقوم بعرضه عبر ما يلي من تلك الفقرات، المهلبية بالشعرية يكفي لتحضيرها تلك المكونات القادمة:

كوبان من الشعرية.

كوبان من الحليب.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

وعاء مناسب.

نصف كأس من النشا.

طريقة تحضير حلوي المهلبية بالشعرية

من الممكن أن تقومي باتباع ما يأتي في تلك النقاط المقبلة: