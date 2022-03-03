نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك في المقال التالي
المهلبية بالشعرية من أنواع الحلويات المتميزة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل من خلال طرق بسيطة وخطوات سهلة، ومن خلالها من الممكن أن يتم عمل نوع تحلية مميز ويعد من الأطباق المحتوية على الكثير من العناصر الغذائية ذات الفائدة للكبار والصغار، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن المكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة في البيت لعمل أفضل نوع من حلوى المهلبية بالشعرية والتي تعد من أكثر أنواع الحلويات المتميزة بطعمها الرائع، وفيما يلي من الفقرات نوضح أيضا أهم الخطوات الخاصة بالتحضير.
مكونات حلوي المهلبية بالشعرية
المهلبية التي من الممكن أن نقوم بتحضيرها بالشعرية أسهل تحلية يمكن لربة البيت أن تقوم بعملها وبأسهل الطرق الممكنة، وبمكونات تعتمد على الشعرية مع إحضار بقية المكونات المنزلية المتاحة، وأهم تلك المكونات ما نقوم بعرضه عبر ما يلي من تلك الفقرات، المهلبية بالشعرية يكفي لتحضيرها تلك المكونات القادمة:
- كوبان من الشعرية.
- كوبان من الحليب.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة من السمن البلدي.
- ملعقة من الزيت.
- ملعقة من الفانيليا.
- وعاء مناسب.
- نصف كأس من النشا.
طريقة تحضير حلوي المهلبية بالشعرية
من الممكن أن تقومي باتباع ما يأتي في تلك النقاط المقبلة:
- يتم تحمير الشعرية بالقدر الملائم حيث نضع الزيت مع السمن البلدي والتحمير يكون خلال دقائق.
- قومي بإضافة الحليب مع نصف كأس من النشا والتقليب المستمر مع الإضافة للسكر ولا بد من تفادي تكتل المكونات.
- يتم وضع بقية المكونات والتقليب حتى نحصل على كثافة الخليط ومن ثم يتم بدأ مرحلة العمل التالية وهي القيم بطحن سائر المكونات.
- بعد أن يتم التحضير للخليط لا بد من وضعه بالكؤوس والبولات الملائمة.
- من الممكن أن تضيفي المكسرات، وجوز الهند مع الزبيب على وجه المهلبية.
- كما أن الحلوى لمهلبية الشعرية من الممكن أن توضع بالثلاجة لزيادة تماسكها ومن الممكن أيضا أن يتم تناولها دافئة، وتعد تلك الطريقة من أيسر طرق الإعداد لهذا الصنف من أنواع الحلويات الشرقي عالية الإقبال لدي الكثير.
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