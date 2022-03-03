لو عندك كيلو حليب حضري ألذ حلى ليالي لبنان أحلى وأخف من الجاهز.. مش هتبطلي تعمليه

طريقة عمل حلى ليالي لبنان، يعد حلى ليالي لبنان من أشهر الحلويات التي تقدم على المائدة اللبنانية فى الليالي الرمضانية والمناسبات المختلفة، واشتهر تقديمها بعد ذلك فى الكثير من الدول العربية ولكن يختلف مسماها من دولة لأخرى رغم عدم اختلاف طريقة تحضيرها، وتتميز الحلوى بأنها سهلة التحضير وبسيطة المكونات حيث يمكن لأي سيدة أن تقوم بإعدادها فى المنزل بكل سهولة، فهي تتكون بشكل رئيسي من الحليب والسميد والسكر وماء الزهر والمستكة، ويتم تزيينها عادة بالقشطة والفستق الحلبي مع إضافة القطر المميز، فتعرفي على طريقة إعداد حلى ليالي لبنان.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان

5 أكواب حليب.

كوب سميد ناعم.

نصف كوب سكر.

2 كوب قشطة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

نصف كوب من الفستق الحلبي.

3 حبات مستكة.

كريم شانتيه.

مقادير القطر:

كوب ماء.

كوب ونصف سكر.

عصرة نصف ليمونه.

خطوات تحضير حلى ليالي لبنان

نضيف الحليب والسكر والسميد بقدر ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيدا قبل وضعها على النار.

نرفع القدر على النار ونستمر فى تقليب الخليط بالمضرب اليدوي حتى نتفادى تكتل حبيبات السميد.

عندما يبدأ المزيج فى الغليان نضف إليه ماء الزهر وماء الورد وحبيبات المستكة مع استمرار التقليب حتى يصبح القوام ثقيل ومناسب ثم نرفع القدر من على النار.

نسكب الخليط فى صينية بيركس وننتظر حتى يبرد تماما ثم ندخله إلى الثلاجة لمدة ساعتين لكى يتماسك.

نقوم بتحضير طبقة الكريمة عن طريق خفق القشطة مع الكريم شانتيه للحصول على قوام كريمي.

نخرج الحلى من الثلاجة ونقوم بتوزيع طبقة الكريمة عليها وفردها بشكل متساوي.

ندخل الصينية إلى الثلاجة مرة أخرى لكى تصبح طبقة الكريمة متماسكة أيضا.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الفستق الحلبي المجروش على وجه الحلوى.

يتم إضافة القطر ساخنا عند تقديم الحلوى.

طريقة تحضير القطر