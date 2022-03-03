صفين لولي.. تبييض الأسنان والتخلص من الجير والتكلسات وأنت في منزلك بدون طبيب بالخلطة السحرية

صفين لولي.. تبييض الأسنان والتخلص من الجير والتكلسات وأنت في منزلك يعاني البعض منا من مشكلة خطيرة وهي اصفرار الأسنان التي تنتج عن تناول الأطعمة المختلفة وتناول المشروبات التي تحتوي على نسبة من التصبغات، وينتج عنها تراكم الجير على الأسنان الذي يتسبب في تغير شكل الأسنان بشكل كامل، وقد يكون الحل الأمثل هو اتباع الخلطات والوصفات التي تساعدك في إزالة البقع والإصفرار للحصول على أسنان ناصعة البياض وخالية من الجير المؤثر في جمالها وفي الابتسامة الخاصة بها، وهذا بدون الذهاب إلى الطبيب من أجل إجراء تنظيف للأسنان حتى لا تتآكل طبقة المينا الموجودة عليها.

أسباب اصفرار الاسنان

العوامل الوراثية تكون سبب من أسباب اصفرار الأسنان بشكل واضح، حيث أنه في حالة تعرض الأبوين إلى اصفرار الأسنان الخاصة بهم يكون الأبناء كذلك.

وفي الغالب تكون نتيجة تناول الأطعمة التي تترك آثار على الأسنان منها الطماطم التي تسبب اصفرار الأسنان.

تناول الشاي والقهوة بكثرة قد يؤثر على الأسنان ويترك تصبغات بها

ممارسة عادة التدخين التي تعتبر واحدة من أخطر العوامل المؤدية إلى ظهور الأسنان باللون الأصفر الغير جيد.

وتناول بعض الأدوية قد يتسبب أيضا في اصفرار الأسنان وبالتحديد أدوية المضادات الحيوية.

التعرض إلى الحوادث المختلفة التي تسبب تلف في طبقة المينا الموجودة في الأسنان.

نصائح لتبييض الأسنان

يكون من الأفضل تفريش الاسنان بشكل مستمر من اجل التخلص من اللون الأصفر الموجود بها.

يجب استخدام معجون أسنان مناسب للتخلص تماما من الآثار التي تنتج عن تناول الطعام والمشروبات.

استخدام الخلطات الطبيعية التي تحضر في المنزل لتنظيف الأسنان والتي تتكون من بيكربونات الصوديوم.

استخدام قشر البرتقال في فتريش الأسنان لتبيضها والتخلص من الاصفرار الموجود عليها.

خلطة خل التفاح لتبييض الأسنان