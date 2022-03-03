النشا والكركديه الكريم السحري لتوريد الخدود وشد البشرة وازالة الشوائب ضعيه كل ليلة للحصول على بشرة كالاطفال

موضوعنا اليوم عن طريقة تحضير خلطة كريم النشا والكركديه، فهذه الخلطة تم تصنيفها كمعجزة نظرًا لما تفعله في البشرة من معجزات عجز عن تحقيقها أغلى وأشهر أنواع الكريمات ومستحضرات التجميل، فمن المعروف أنه مهما بلغ القيمة الجمالية التي تعطيها لنا مستحضرات التجميل وموردات الشفاه والخدود فمفعولها في النهائية مؤقت يزول بغسل البشرة بالماء، أما المستحضرات الطبيعية كموضوعنا اليوم يعطيكي نتائج تدوم لمدى الحياة كما أنها تعطي البشرة فوائد إضافية.

طريقة تحضير كريم النشا والكركديه للبشرة

مكونات الطريقة:-

كوب مناسب يحتوي على الكركديه.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كمية وفيرة من الماء.

خطوات التحضير وطريقة الاستخدام:-

قومي بغسل الكركديه بالماء الجاري ثم ضعيه في الماء الفاتر بمقدار ملعقتين واتركيه منقوعًا في الماء لمدة ربع ساعة.

اضغطي أوراق الكركديه طوال فترة نقعه بالملعقة حتى يتم غمسه في الماء جيدًا.

جهزي وعاء مناسب وقومي بصب ماء الكركديه بداخله ثم ضعي كمية من نشا الذرة وقلبيهم جيدًا حتى يتحول الكركديه إلى قوام كريمي قليلًا.

ضعي المزيج الذي قمتي بتجهيزه على النار الهادئة وقلبيه لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح قوامه كريمي ومتجانس.

ارفعي الوعاء من على النار واتركيه يبرد ثم قومي بفرده على بشرتك ويجب أن تكون نظيفة تمامًا.

اتركي المزيج على بشرتك حتى يجف من عليها واغسليها بعد ذلك بالماء الفاتر وجففيها ثم رطبيها جيدًا.

أهم فوائد النشا للبشرة