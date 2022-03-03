طريقة عمل مقرمشات الشيتوس الهشه بالجبنة في المنزل أفضل من الجاهزة تماماً

طريقة عمل الشيتوس بالجبنة، يعتبر الشيتوس المقرمش من التسالي التي يفضلها الكبار والصغار، لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والمميز والمحبوب للجميع، يتكون الشيتوس من مزيج من الذرة مع الجبنة والتوابل التي تعطي طعم مميز ولذيذ، ولكننا نعلم أن أصابع الشيتوس المقرمشة يوجد بها مواد حافظة مما يقلق الأسرة بأكملها من تناولها لأنها تعتبر غير صحية، لذلك سوف نقدم لكم كيفية تحضيرها بالمنزل بدون مواد حافظه لتكون أمنه على صحة أطفالكم جميعاً، تابعونا للتعرف على الطريقة.

طريقة عمل الشيتوس المقرمش

يعد الشيتوس من المقبلات والتسالي التي يقبل على شرائها الكثيرين، حيث يعشقه الطفال والكبار ويقبل على شرائه العديد من الأطفال، حيث أن بعض ربات البيوت لا يرشحون تناوله من الخارج حيث يحتوي على مكسبات طعم ضارة بالجسم، فتلجأ لعمله في المنزل بطريقة سهلة وأمنة.

المقادير

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

كوب من الذرة المطحونة ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

اثنين ملاعق كبيرة زيت.

سبعة جرام من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا.

عدد بيضة واحدة.

واحد ملعقة صغيره من الفلفل الحار(الشطة).

اثنين قطع جبنه مثلثات.

مقدار ثنين معلقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

أحضري إناء جاف ونظيف وضعي به كوب الدقيق مع النشا والملح والتوابل جميعها والبيكنج بودر واخلطي كل المحتويات جيداً.

بعد ذلك أضيفي البيضة بعد ضربها جيداً بالمضرب اليدوي، ثم أضيفي الزيت على الخليط السابق ثم أضيفي الجبن.

أخلطي كل المكونات جيداً ثم نضيف معلقة الماء ونخلط بشكل جيد.

إذا حصلتي على عجينة متماسكة وليست يابسة فلا داعي لإضافة المعلقة الثانية من الماء، ولكن إن كانت جافة ضيفي الملعقة الثانية، أخلطي العجين جيداً حتى تحصلين على العجينة المتماسكة.

قومي بتسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة، ضعي العجين في قمع الحلويات قومي بالضغط عليه وانزلي العجين المشكل بالزيت حتي ينضج ثم اخرجيها من الزيت.

أكملي باقي الكمية من العجين حتي تنتهي، لا تقومي بتحميره علي نار عالية حتى تنضج من الداخل جيداً.

في نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الشيتوس بالجبنة، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.