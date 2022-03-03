ملعقة سرية خطيرة ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس تعتبر من أهم أنواع الخضار التي من الممكن أن يتم تحضيرها وفي خلال أقل وقت ممكن، حيث تعتبر نوعية البطاطس من أكثر أنواع الخضار التي يكون من السهل قليها وتحضير وصفة البطاطس المقلية والتي يحبها الكثير من الماس ولكن ناك ما يمنع من تناولها بشكل مستمر حيث أن الطريقة الخاصة بالتحضير تعد غير صحية، ومن الممكن أن ينم عملها من خلال طريقة صحية أخرى ومن دون أن تتشرب أي كمية من الزيت، وفيما يلي نتعرف على أهم المقادير التي من الممكن أن تساعد في عمل البطاطس المقلية بشكل صحي.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

البطاطس المقلية تعتبر من بين أهم أنواع المأكولات التي تحظى بشعبية كبيرة من قبل الكثير من الناس من صغار وكبار يفضلون تناولها بشكل مستمر، ولكن للحد من أضرار الزيت الذي تتشربه البطاطس من الممكن أن يتم القلي خلال أقل وقت ممكن ومن دون إضافة للزيت الغزير وتعد تلك الطريقة من أهم الطرق الصحية والتي من الممكن أن يتم اتباعها لعمل أفضل أنواع وصفات البطاطس وهي البطاطس المقلية الصحية لتظل البطاطس محتفظة بقدر كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة.

البطاطس المقلية تعد من بين أهم الوجبات الشائعة التناول، لذا لا بد من أن تكون هناك فرصة لعملها بطريقة صحية حتى لا تضر بالجسم ومن أهم المكونات المستخدمة في عمل البطاطس المقلية ما يلي.

بطاطس بكمية ملائمة.

بهارات مشكلة.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملح وفلفل أسود.

القليل من الدقيق.

ملعقة من النشا.

القليل من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من مكون زيت الزيتون.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

من بين أسهل الطرق المتبعة للتحضير ما يلي في النقاط القادمة: