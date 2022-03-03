بكوب دقيق إعملي العيش الفينو فالبيت زي الجاهز من الأفران وبمكونات بسيطة

نسعي دائماً لتوافر طرق تجهيز كافة المتطلبات الضرورية في مجال المطبخ ويكثر تناولها لتجنب شرائها جاهزة من الخارج فترغب دائما حواء في المحافظة على صحة أفراد العائلة وتجنب كل ما هو غير صحى وغير مضمون جودته، فاليوم سوف نتناول طريقة عمل وتحضير العيش الفينو بدلاًمن شراءه جاهز من الأفران.

مكونات عمل وتحضير العيش الفينو:

كيلو دقيق أبيض منخول.

4 ملعقه كبيره من السكر.

الماء حسب الإحتياج (للعجن).

2 ملعقة من الخميره فورية.

6 معالق كبيره زيت.

ملعقه من محسن الكيك.

3 معالق من السمسم وحبه البركة على حسب الرغبة(لتزين العيش).

طريقة عمل وتحضير العيش الفينو في المنزل:

لعمل أشهى عيش فينو فالمنزل ومضمون جودته مثل الجاهز من الأفران تتبع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-

أولاً نقوم بالتأكد من فاعلية الخميره في ربع كوب ماء نقوم بتقليب الخميرة والسكر ونتركها حتى تخمر. يلزم التأكد من فاعلية الخميرة قبل خلطها على الدقيق لضمان نجاح الوصفة والصور على معجبات هشة. ثم نقوم في وعاء آخر بنخل الدقيق ويوضع عليه جميع المكونات الجافة والخميرة والسكر ونقلب حتى تمتزج المكونات. نخل المكونات الجافة أكثر من مرة قبل إستخدامها في المعجبات يعطينا معجنات هشة ولذيذة. نضيف الزيت ونستمر في العجين لمدة 10دقائق، ونترك العجين يخمر لمدة ساعة في مكان دافئ. نبدأ في تشكيل العجينة بنفس شكل العيش الفينو ورصه في الصينية ودهنه بالزيت ونضع عليه سمسم وحبة البركة. ونتركة يخمر مرة اخري لمدة نصف ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى ينضج و يأخذ لون ذهبى نخرجه من الفرن. فالعيش الفينو لا غنى عنه في عمل السندوتشات للأطفال في كل الأوقات المدرسة والفطور والنادي والعشاء، وهو محبب ويرغبو في تناوله أكثر من غيرة.

ملاحظات ونصائح للحصول على عيش فينو مثل الجاهز: