نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتين على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي انها تكش أو تفك منك تاني كفتة الحاتي بكل أسرارها في المقال التالي
يتساءل الناس دائمًا عن سر الخلطة التي يُعد بها الحاتي الكفتة المشوية لتصبح شهية ولذيذة هكذا، فعلى الرغم من المحاولات العديدة في عمل الكفتة المشوية مثل التي نتناولها عند الحاتي وفي المطاعم إلا أننا لا نصل لنفس الطعم، ففي بعض الأحيان تكون جافة وبعض الأحيان الأخرى تكون لينة بشكل مبالغ فيه، لذلك وفي هذا المقال سنشرح لكم أحسن طريقة عمل الكفتة المشوية مثل الحاتي وبمكونات غير مكلفة نهائيًا.
كيفية عمل الكفتة المشوية
إن الكفتة المشوية من المأكولات اللذيذة والتي يتم تقديمها بطرق عديدة، حيث يمكن أن يتم تقديمها مع المكرونة والأرز أو مع الخبز والبطاطس المقلية، ويمكن إعدادها مثل الحاتي في المنزل عن طريق المكونات وطريقة العمل التالية:
المكونات:
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلتان مبشورتان.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من البقسماط.
- بيضة.
- بقدونس.
طريقة عمل الكفتة المشوية:
- نضع اللحم المفروم في إناء ونضيف إليه البصل المفروم ونخلطهم معًا.
- نقوم بإضافة الملح والفلفل إلى البيضة، وبعد ذلك نقوم بإضافتها إلى اللحم المفروم ونقلبهم.
نقطع البقدونس إلى قطع صغير جدًا ونضيفه إلى اللحم.
- نقوم بإضافة البقسماط بالتدريج إلى اللحم المفروم مع التقليب باليد حتى نحصل على قوام العجين.
- نترك اللحم ليرتاح قليلًا، ومن ثم نقوم بأخذ العصيان الخشبية ونضع عليها كمية متوسطة الحجم من اللحم المفروم ونلفها على العصا مع الضغط برفق، وفي بعض الأحيان يقوم الناس بوضع شريحة من البصل والطماطم في العصا من فوق وأسفل الكفتة.
- نقوم بتكرار تلك الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- نضع الكفتة على الفحم ونقلبها من حين لآخر، أو يتم وضعها في الفرن وتستغرق حوالي من ربع إلى نصف ساعة.
- كما أنه من الأمور التي تجعل الكفتة المشوية المصنوعة بالبيت مثل كفتة الحاتي هي إضافة قطعة صغيرة من الدهن وفرمها مع اللحم، ذلك بالإضافة إلى الحرص من عدم إضافة الكثير من التوابل التي تغطي على مذاق اللحم، كما يجب عدم إضافة كمية كبيرة من البصل المبشور حتى لا يتفكك اللحم عن التسوية.
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