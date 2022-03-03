طريقة تجهيز لقمة القاضي في البيت.. ستكون على رأس مائدتك في رمضان

طريقة تجهيز لقمة القاضي في البيت، حلويات لقمة القاضي من الحلويات التي لها العديد من المسميات ويختلف اسمها من بلدة لبلدة ومن محافظة لأخرى، حيث تعتبر حلويات لقمة القاضي من الحلويات البسيطة الغير مكلفة للغاية، حيث يمكنك عمل حلويات لقمة القاضي بشكل سريع وفي وقت قصير أيضا، وحتى تستطيع القيام بعمل حلويات لقمة القاضي أو ما يسمى بالزلابية، عليك معرفة المكونات اللازمة حتى تستطيع عملها بسهولة، حيث تعتبر حلويات لقمة القاضي تتكون من مكونات أساسية توجد في كل منزل، لذلك سنقوم بتقديم لكم طريقة بسيطة في عمل لقمة القاضي.

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مكونات عمل لقمة القاضي

الوصفة التي ستقوم بتقديمها لكم تكفى لخمس أشخاص فقط، والمكونات هي :

كوبين من الدقيق الأبيض ويجب أن يكون منخول جيدا، حتى تحصلي على نتيجة جيدة.

كوب من الماء الدافئ نقوم باستخدامها في العجن.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض ويجب أن يكون سكر بودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة، ويفضل أن تكون خميرة فورية.

رشة ملح، يفضل أن تكون رشة صغيرة جدا.

رشة فانيليا، حتى تعطي طعم إلى الزلابية أو لقمة القاضي كما تسمى.

زيت بكمية كبيرة حتى نستخدمه في القلي.

طريقة عمل لقمة القاضي

نقوم بوضع جميع المكونات الجافة في إناء ثم تقوم بسكب الماء، ثم نبدأ في التقليب المستمر حتى تصبح عجينة سائلة بعض الشيء، نقوم بوضع العجينة في إناء ثم نقوم بتغليف غطاء الإناء، وترك العجينة ترتاح لمدة تساوي تقريبا ساعة، بعد ذلك نقوم بوضع الزيت في طاسة على البوتاجاز، ويفضل أن يكون الزيت بكمية كبيرة حتى تستوي لقمة القاضي بشكل جيد، نقوم بوضع كمية من العجينة في القمع ثم نقوم بتشكيله في الطاسة على هيئة كرات صغيرة، مع التقليب المستمر حتى يصبح لونها ذهبي، ثم نقوم بوضع كرات لقمة القاضي في طبق ثم وضع شراب العسل على لقمة القاضي حتى يضيف له طعم السكر.