نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البطاطا بالزبدة والحليب بطريقة سهلة وطعم لذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطا بالزبدة والحليب ، تعد من الحلويات اللذيذة والمميزة والتي تعد بمكونات متوفرة وبسيطة وغير مكلفة للغاية كما أنها تحتوي علي فوائد عديدة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البطاطا بالزبدة والحليب.

مكونات البطاطا بالزبدة والحليب

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

مكونات الطبقة الأولى

كيلو ونصف من البطاطا الحلوة المقشرة والمقطعة شرائح.

ملعقتين كبار من السكر.

ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة بلدي.

٢٠٠ مللي من الحليب

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند.

مكونات الطبقة الثانية

ملعقة كبيرة نشا.

كوب من الحليب.

ملعقتين كبار من الكريم شانتيه البودرة.

ملعقتين سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البطاطا بالزبدة والحليب وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها شرائح البطاطا الحلوة المقشرة ونضع معها الزبدة وكوب الحليب والسكر والفانيليا.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الطاسة علي النار لمدة ربع ساعة تقريبا مع التقلب المستمر حتي تتم تسوية البطاطا وتتشرب كمية الحليب.

ونقوم بهرس البطاطا قليلا أثناء الدرس.

وبعدما تتشرب البطاطا الحليب نضيف إليها الزبيب وجوز الهند ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض .

ثم نقوم بعد ذلك بوضع البطاطا في صينية بحجم مناسب ونوزعها بالتساوي.

وبعد ذلك نقوم بخلط كوب الحليب مع الفانيليا والنشا والكريم شانتيه وملعقتي السكر على البارد في قدر أو إناء.

ثم نضع القدر على النار حتي يغلي ثم نصبه فوق البطاطا ونوزعه بالتساوي.

ثم بعد ذلك نضع الصينية في الفرن ونشعل الفرن من الأعلي فقط حتي يتحمر الوجه.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين العديد من الأطعمة بالكريم شانتيه وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي:

نقوم بضرب جميع المكونات مع بعضها البعض بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي وتكون بعد ذلك الكريمة جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: