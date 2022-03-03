طريقة تحضير فطائر البطاطس الاقتصادية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

فطائر البطاطس ، تعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الوجبات التي يمكن تقديمها كوجبة خفيفة على الغداء أو العشاء، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات خفيفة وسريعة وغير مكلفة لعملها لأبنائها، وتعتبر من الوجبات المشهورة في مصر والوطن العربي، ويمكن تقديمها جانب السلطة والخبز وغيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطائر البطاطس الاقتصادية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر البطاطس

تتكون فطائر البطاطس الاقتصادية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب السائل.

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

بياض بيضة.

مقادير حشوة البطاطس

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

3 حبات بيض ملقي.

حبة من البصل.

2حبة بطاطس مسلوق.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 حبة فلفل رومي ملون.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملح حسب الذوق.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالآتي:-