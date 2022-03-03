كريم الحلبة الجبار لتفتيح البشرة وتسمين الخدود في 3 دقائق وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام هتلاحظي الفرق

كريم الحلبة لتفتيح البشرة، كريم الحلبة للبشرة فهو من أجمل أنواع الكريمات الطبيعية التي لها دور فعال ورائع في تفتيح البشرة بكل سهولة، كما أنه له الكثير من الفوائد الأخرى التي يمنحها للبشرة، وذلك لاحتواء هذا الكريم على مجموعة من الفيتامينات الهامة جدًا للبشرة، فيساعد على نضارتها ونعومتها ايضًا، ويقوم بنفخ الخدود وتسمنها بشكل سريع وقوي وآمن على البشرة ويقوم بتغذية البشرة ويدخل في علاج تجاعيد الوجه المبكرة ويساعد في علاج الهاتلات السوداء المزعجة لجميع الأشخاص، حيث ان الحلبة تدخل في كثير من مستحضرات التجميل المهمة للبشرة والشعر ويمكنك معرفة كيفية تحضير هذا الكريم وطريقة الاستخدام بشكل كامل من خلال متابعة المقال

كريم الحلبة لتفتيح البشرة

يمكنكم تحضير كريم الحلبة بخطوات بسيطة ومكونات سهلة، والذي قد يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من أي بقع غامقة، والتمتع ببشرة رطبة ونضرة ويتم تحضيرها من خلال اتباع الآتي:

المكونات

ملعقتين كبار من الحلبة المطحونة ناعمة.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين من اللبن البودرة.

بعض القطرات البسيطة من عصير الليمون.

خطوات تحضير كريم الحلبة لتبييض الوجه