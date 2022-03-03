نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحلبة الجبار لتفتيح البشرة وتسمين الخدود في 3 دقائق وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام هتلاحظي الفرق في المقال التالي
كريم الحلبة لتفتيح البشرة، كريم الحلبة للبشرة فهو من أجمل أنواع الكريمات الطبيعية التي لها دور فعال ورائع في تفتيح البشرة بكل سهولة، كما أنه له الكثير من الفوائد الأخرى التي يمنحها للبشرة، وذلك لاحتواء هذا الكريم على مجموعة من الفيتامينات الهامة جدًا للبشرة، فيساعد على نضارتها ونعومتها ايضًا، ويقوم بنفخ الخدود وتسمنها بشكل سريع وقوي وآمن على البشرة ويقوم بتغذية البشرة ويدخل في علاج تجاعيد الوجه المبكرة ويساعد في علاج الهاتلات السوداء المزعجة لجميع الأشخاص، حيث ان الحلبة تدخل في كثير من مستحضرات التجميل المهمة للبشرة والشعر ويمكنك معرفة كيفية تحضير هذا الكريم وطريقة الاستخدام بشكل كامل من خلال متابعة المقال
كريم الحلبة لتفتيح البشرة
يمكنكم تحضير كريم الحلبة بخطوات بسيطة ومكونات سهلة، والذي قد يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من أي بقع غامقة، والتمتع ببشرة رطبة ونضرة ويتم تحضيرها من خلال اتباع الآتي:
المكونات
- ملعقتين كبار من الحلبة المطحونة ناعمة.
- ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقتين من اللبن البودرة.
- بعض القطرات البسيطة من عصير الليمون.
خطوات تحضير كريم الحلبة لتبييض الوجه
- احضري وعاء صغير او طبق غويط.
- اضيفي بداخله الحلبة المطحونة بشكل ناعم.
- ثم أضيفي اللبن البودرة.
- قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- اضيفي إليها بعد ذلك قطرات الليمون.
- ثم أضيفي العسل النحل إلى هذه المكونات.
- ثم أضيفي في النهاية ماء الورد.
- قلبي بشكل مستمر كل المكونات.
- أعيدي الخلط سوف تحصلين على قوام كريمي ناعم.
- اتركي الخليط جانبًا ثم قومي بغسل بشرتك جيدًا بالغسول وذلك بغرض أن تكون نظيفة خاليه من اي شوائب أو اتربة، ثم قومي بتجفيفها.
- افردي الخليط بعد ذلك على البشرة، مع مراعاة عدم اقتراب الخليط من منطقة محيط العين.
- اتركي الكريم لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- اغسلي بشرتك الان و بعد مرور هذه المدة بالماء الفاتر جيدًا.
- قومي باستخدام اي كريم مرطب لترطيب الوجه في النهاية.
- يعاد تكرار الوصفة مرتين أو اكثر خلال الأسبوع الواحد وذلك بغرض تحقيق أسرع نتيجة، والحصول على بشرة بيضاء جميله.
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