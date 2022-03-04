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عمر شويل - جدة مشروب تقوىة جهاز المناعة وعلاج البرد والتخلص من البلغم في يومين فقط أحمي نفسك وأولادك - ثقفني
جهاز المناعة هو الجهاز الذي يحافظ على الجسم من الأمراض كما يطرد ويقتل الفيروسات والميكروبات التي تدخل الجسم يهاجم الخلايا السرطانية وغيرها من الأمراض ويستطيع الإنسان تقوية جهاز المناعة عن طريق اتباع نظام والكشف الدورى للحفاظ على الصحة واكتشاف الأمراض قبل تطورها والقيام بالتمارين وشرب كميات ماء كثيرة لأنها تحفز جميع أجهزة الجسم على العمل بشكل أفضل.
أربع نباتات غريبة تساعد تقوى جهاز المناعة
تتوافر العديد من النباتات الطبيعية التى تساعد فى تقوية الجهاز المناعي وتحفيزه على العمل بأحسن صورة ممكنة
- نبات الفطر الريشى: يعرف هذا النبات باسم اللينجزي أيضا .
فطر يحتوى على مواد بيتا فولكان.
تساعد هذه المركبات فى تحفيز خلايا مختلفة بالجهاز المناعي مثل الخلايا المتغصنة والخلايا الوحيدة والخلايا القاتلة الطبيعية.
كما تساعد تلك المركبات الحد من ظهور الأورام السرطانية بحد كبير وهذا ما أثبتته الأبحاث العلمية.
- نبات القنفذة:
يطلق عليه نبات إشنسا.
له العديد من الفوائد الطبية المتنوعة فهو يعمل على تخفيف الآلام ويعتبر مضاد الفيروسات ويقلل الالتهابات وله خصائص مضادة للأكسدة لذلك يعتبر نبات مثالي لتقوية جهاز المناعة.
أحد أهم النباتات التى تقضى على نزلات البرد تماما عند تناولها عند الشعور بأعراض البرد والانفلونزا.
- نبات الجينسينغ:
حيث يتم استخدام جذورهذا النبات فى الطب الصينى قديما بكثرة لأنه يزرع فى الصين وسيبريا وكوريا وامريكا الشمالية.
يساعد على تقوية محور HPA الذى يقلل من توتر الأعصاب.
وأثبتت الأبحاث أن التوتر يؤدى إلى تقليص أداء الجهاز المناعى.
- الثوم نبات يقوى المناعة:
الثوم أحد النباتات الأربعة المصنفة من أهم النباتات لتقوية المناعة .
يحتوى الثوم مركب الاليسين وهو أحد أهم مضادات البكتريا الفعالة.
يساعد الثوم الجهاز الهضمي فى العمل بكفاءة وفعالية أكبر.
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