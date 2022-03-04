نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر في المنزل بدون مواد كيماوية تعرف على كيفية الحصول على كيراتين طبيعي من بذور الكتان في المقال التالي
تتهافت جميع النساء على جميع أنواع الكيراتين التي يمكنها أن تعطي الشعر ما يحتاج إليه من فيتامينات ومواد مغذية له، ولكن يعود ذلك بعدة مشاكل مختلفة على الشعر من التساقط والتلف حتى يصل إلى مرحلة صعبة على جميع السيدات، ولكن يمكن استخدام بذور الكتان في عمل كيراتين مغذي للشعر، يمكنكم متابعتنا للتعرف على الوصفة كاملة ومن ثم استخدامها بشكل سلس.
كيراتين بذور الكتان لتنعيم الشعر
يمكن الآن البدء في استخدام بذور الكتان كواحدة من أهم أنواع الكيراتين الطبيعية للشعر بشكل عام، كما أنه يمكن اللجوء إليها في أصعب الأمور، لتأتي مكونات الوصفة بهذا الشكل:
- تحضير ربع كوب من بذور الكتان وسنجده في العديد من الأماكن لدى العطار.
- ملعقتان من زيت جوز الهند وهو شيء أساسي.
- كوبان من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم أو زيت الزيتون.
خطوات تحضير كيراتين بذور الكتان
يمكن الآن البدء في تحضير الكيراتين بصورة طبيعية، ويأتي تحضير الوصفة من خلال هذه المكونات وتأتي بهذا الشكل:
- البدء في وضع الماء داخل وعاء على النار ليتم الغليان.
- ومن ثم نضع بداخله بذور الكتان أي بداخل الماء المغلي ولكن علينا التهدئة حتى لا يتم الفوران فهو من المواد سريعة الفوران.
- أثناء الغليان سيتحول إلى جل سميك علينا أن نقوم بفصلهم عن بعضهم الآن.
- ويتم ذلك من خلال استخدام مصفاة أو قطعة من الشاش لفصل بذور الكتان عنه.
- بعد ذلك نضيف الزيوت إلى الجل وخلطهم معًا.
- نضعه على الشعر بشكل جيد وذلك لمدة ساعة إلى ساعتين.
- بعد ذلك يتم غسله جيدًا للتخلص من البقايا وكذلك لإزالة أية شوائب عالقة.
- يمكن استخدامه لعدة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.
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