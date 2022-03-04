نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة جهنمية قلي الباذنجان بدون نقطة زيت والمكون السري الذي يمنع الباذنجان من امتصاص الزيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الباذنجان أحد أهم النباتات التي تعمل ثمارها على علاج الأنيميا وفقر الدم لأنه يحتوى على نسبة عالية من الحديد وخاصة عندما يؤكل من غير سوى ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية الأخري المفيدة للجسم ويتوفر الباذنجان في الكثير من المطاعم التي تقدم مع الفول والفلافل كما يقدم على شكل بابا غنوج.

الباذنجان من الخضروات التي يحبها كثير من الناس عند تحضير الأطباق ويستخدم الباذنجان في صنع الصلصات الحارة أو إضافتها إلى أطباق الأرز أو الصلصات الغذائية أو تناولها بمفردها ويعتبر الباذنجان المقلي من أفضل المقالي محضرة مع البطاطس المقلية ومن المعروف أن الباذنجان له مسام ضيقة جدًا مثل الإسفنج ويمتص الزيت عند القلي لكن بعض الناس لا يحبون أكل الباذنجان المقلي.

لماذا يفضل قلي الباذنجان بدون زيت

الباذنجان بدون زيت يشكل علاج لعديد من الأمراض وتكون فائدته اكبر بكثير

يعالج فقر الدم والأنيميا.

يقلل من نسبة الكوليسترول في الجسم التي تؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

يساعد في تقليل ضغط الدم بالجسم.

يحافظ على صحة القلب وسلامته.

يقلل نسبة تراكم الدهون داخل الشرايين مما يقوى القلب.

يسهل على الأم تناول أطفالها بالباذنجان دون تلطيخ الملابس بالزيوت وصحة أكثر.

كيفية قلي الباذنجان بدون استخدام أي قطرة زيت وما المكون الذي يمنع امتصاص الباذنجان للزيت يحاول العديد التعرف على طريقة لتحضير الباذنجان بدون زيت وأحيانا يقومون بتشويه للتخلص من الزيت وهذا سنعرفه معا.

قلي الباذنجان بدون زيت

تغسل حبات الباذنجان جيدا بالخل لقتل أي بكتريا أو جراثيم.

تقطع الباذنجان شرائح.

تحضير التوابل ملح وفلفل اسود وكمون تقلب المكونات معا ويضاف إليهما ملعقتين كبيرتين من الدقيق تقلب المكونات.

تغلف شرائح الباذنجان بتلك الخلطة وتوضع جانبا.

في وعاء عميق توضع كمية من الزيت وعندما يسخن توضع به شرائح الباذنجان وعندما تحمر تخرج على مناديل مطبخ.

قلي الباذنجان بدون شرب زيت

تغسل ثمار الباذنجان بالماء الخازي جيدا.

تقشر الباذنجان ويقطع دوائر ويرش عليه القليل من الملح ويترك ساعة حتى يخرج جميع السوائل الموجودة به.

يرص الباذنجان في صينية ويدهن بالزيت خفيف من أعلى وأسفل بفرشاة بها القليل من الزيت.

يدخل الفرن الساخن مسبقا حتي يأخذ اللون الذهبي ويخرج.

يقدم ساخن إلى جانب السلطة وبعض الخبز وبالهنا والشفا.

ملحوظة: من الطرق الصحية لقلي الباذنجان هو قليه بزيت الزيتون لأن الباذنجان لا يمتص زيت الزيتون مثل الزيوت الأخرى لا يوجد وقود.

فوائد الباذنجان لحماية القلب

لقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الباذنجان له دور مهم في تقليل علامات الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب فوائد الباذنجان لخفض مستويات الكوليسترول مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الباذنجان والتي تحارب الجذور الحرة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.